USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

Spojené státy zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to ve středu americký prezident Donald Trump, podle něhož rozhodnutí padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Friedricha Merze za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Íránu.
Merz v pondělí uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k možnému ukončení tohoto konfliktu, v jehož důsledku výrazně vzrostly ceny ropy a dalších surovin.
„Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu. Rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa již během prezidentova prvního funkčního období hovořila o snížení jejich počtu zhruba o třetinu, jeho nástupce Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.
Trump kritizuje Merze a další evropské státníky
Trump tento týden kriticky reagoval na Merzovy poznámky, v nichž se německý kancléř negativně vyjádřil o postupu USA v Íránu. Merz uvedl, že „Íránci jsou zjevně silnější než se myslelo a Američané zjevně také nemají opravdu přesvědčivou strategii ve vyjednáváních“. Řekl také, že Íránci Spojené státy ve vyjednáváních ponižují.
Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo, stejně jako Francie či Británie, hovoří o tom, že je ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu, klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.