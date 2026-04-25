Německo jedná o vyslání minolovek do Hormuzského průlivu

Německé námořnictvo se chystá poslat na Blízký východ svá plavidla, která by pomohla hledat a zneškodňovat miny v Hormuzském průlivu. Bližší detaily zatím nejsou známy, o nich nyní jednají politici. Ti jako základní podmínku pro jejich vyslání zmiňují, že bude platit příměří. Podle Pentagonu potrvá vyčištění průlivu půl roku.
Domovský přístav minolovek třídy Frankenthal je baltský Kiel. Plavidlo Sulzbach-Rosenberg umí hledat a zneškodňovat námořní miny všech typů. Podobných lodí mají Němci celkem deset.
Jsou dlouhé 54 metrů a jen lehce vyzbrojené. Stálou posádku tvoří 42 mužů a žen. Plus potápěči, kteří se na zneškodňování min specializují. Trup je z nemagnetické oceli a lodě umí plout velice potichu. Tedy bezpečně v blízkosti min, po kterých pátrají také podvodní drony typu Seefuchs – mořská liška.
Mluví se o vyslání tří minolovek
Na Blízký východ by mohla zamířit až tři taková německá plavidla, například v doprovodu hlídkových letounů Boeing P-8 Poseidon. Přesun techniky do regionu by podle německých médií trval asi tři až pět týdnů.
Aby lodě skutečně vypluly, musí být podle politiků splněno několik podmínek. Za prvé musí platit příměří. Za druhé, mise musí mít mandát v souladu s mezinárodním právem, tedy například od OSN nebo EU. Berlín také chce, aby se mise zúčastnili i Američané. A vyslání lodí musí posvětit spolkový parlament.
Německá plavidla jsou však nyní potřeba jinde. Například v boji proti ruským hybridním hrozbám na Baltu.
Nejvyšší velitel německého námořnictva Jan Christian Kaack k tomu uvedl: „Ruská špionáž, sabotáž a zastrašování jsou u nás na denním pořádku. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na Blízkém a Středním východě budeme muset naše priority rozumně přehodnotit.“
Velitelka 3. eskadry minolovek v Kielu Inka von Puttkamerová pak poznamenala, že „k vytvoření minové hrozby není potřeba žádnou minu ani hodit do vody“. „Stačí jen oznámit, že to člověk udělal,“ dodala.