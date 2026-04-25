Německo jedná o vyslání minolovek do Hormuzského průlivu


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Německé minolovky pro Hormuzský průliv
Německé námořnictvo se chystá poslat na Blízký východ svá plavidla, která by pomohla hledat a zneškodňovat miny v Hormuzském průlivu. Bližší detaily zatím nejsou známy, o nich nyní jednají politici. Ti jako základní podmínku pro jejich vyslání zmiňují, že bude platit příměří. Podle Pentagonu potrvá vyčištění průlivu půl roku.

Domovský přístav minolovek třídy Frankenthal je baltský Kiel. Plavidlo Sulzbach-Rosenberg umí hledat a zneškodňovat námořní miny všech typů. Podobných lodí mají Němci celkem deset.

Jsou dlouhé 54 metrů a jen lehce vyzbrojené. Stálou posádku tvoří 42 mužů a žen. Plus potápěči, kteří se na zneškodňování min specializují. Trup je z nemagnetické oceli a lodě umí plout velice potichu. Tedy bezpečně v blízkosti min, po kterých pátrají také podvodní drony typu Seefuchs – mořská liška.

Mluví se o vyslání tří minolovek

Na Blízký východ by mohla zamířit až tři taková německá plavidla, například v doprovodu hlídkových letounů Boeing P-8 Poseidon. Přesun techniky do regionu by podle německých médií trval asi tři až pět týdnů.

Aby lodě skutečně vypluly, musí být podle politiků splněno několik podmínek. Za prvé musí platit příměří. Za druhé, mise musí mít mandát v souladu s mezinárodním právem, tedy například od OSN nebo EU. Berlín také chce, aby se mise zúčastnili i Američané. A vyslání lodí musí posvětit spolkový parlament.

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump

Německá plavidla jsou však nyní potřeba jinde. Například v boji proti ruským hybridním hrozbám na Baltu.

Nejvyšší velitel německého námořnictva Jan Christian Kaack k tomu uvedl: „Ruská špionáž, sabotáž a zastrašování jsou u nás na denním pořádku. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na Blízkém a Středním východě budeme muset naše priority rozumně přehodnotit.“

Velitelka 3. eskadry minolovek v Kielu Inka von Puttkamerová pak poznamenala, že „k vytvoření minové hrozby není potřeba žádnou minu ani hodit do vody“. „Stačí jen oznámit, že to člověk udělal,“ dodala.

Německo jedná o vyslání minolovek do Hormuzského průlivu
Trump zrušil cestu svých vyjednavačů do Pákistánu. Íránci se s nimi nechtěli setkat
Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro
Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska
Palestinci na Západním břehu a v jedné obci v Pásmu Gazy volí místní zastupitele
Fotbalové mistrovství vyprodukuje obří emise. Samo se potýká s nepřízní klimatu
Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku
Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi
