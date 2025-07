USA dodají Ukrajině zbraně prostřednictvím NATO, které za ně zaplatí, řekl Trump

„Posíláme zbraně do NATO a Aliance za tyto zbraně platí, sto procent. Takže to, co děláme, je, že zbraně, které odesíláme, jdou do NATO, a Aliance pak tyto zbraně poskytne (Ukrajině),“ řekl Trump NBC News a dodal, že této dohody bylo dosaženo minulý měsíc na summitu Severoatlantické aliance v Haagu.

Není nicméně jasné, zda Trump hovořil o nedávno nadnesené myšlence, že by někteří členové Aliance mohli potenciálně pro Ukrajinu nakoupit zbraně vyrobené v USA, aby Spojené státy nemusely nést náklady, upozornila stanice NBC News.

Německý kancléř Friedrich Merz na čtvrteční konferenci o obnově Ukrajiny uvedl, že Berlín je připraven koupit od Spojených států systémy protivzdušné obrany Patriot a poskytnout je Kyjevu.