Turci chtěli embargem postihnout Izrael. Ale více to zasáhlo palestinské firmy

Import z Turecka do Izraele se navzdory špatným politickým vztahům během poslední dekády zdvojnásobil. Stále ale tvoří jen šest procent z celkového objemu dovozů, připomenul zpravodaj ČT Václav Černohorský.

Největší část dovozů z Turecka do Izraele tvoří suroviny pro stavebnictví. „Může dojít ke zpoždění výstavby bytů a podobně i ke zvýšení cen. Turecko ale není nepostradatelné. Můžeme najít náhradu,“ řekl k tomu prezident Izraelské federace obchodních a průmyslových komor Dan Katarivas.

Krok Turecka namířený proti Izraeli přitom může citelně dopadnout na Palestince. Vláda v Jeruzalémě oznámila, že součástí odvetných opatření bude zastavení veškerého obchodu mezi Tureckem a palestinskou samosprávou. Import z Turecka zde přitom tvoří téměř pětinu z celkového objemu dovozů.

Palestinci musí hledat nové trhy

Izrael kontroluje všechny přístupové cesty na okupovaná palestinská území. Místní obchodníci sice oficiálně turecký bojkot schvalují, zároveň ale říkají, že hledání jiných trhů bude složité.

„Turecko leží blízko, přeprava zboží byla vždy jednoduchá a tím pádem cena příznivá,“ vysvětluje ředitel obchodní a průmyslové komory v Ramalláhu Saláh Husín.

Bojkot násobí dřívější dopady války. Přidává se k zavření hranic pro palestinské dělníky a zdražení dopravy zboží z Asie kvůli útokům jemenských Hútíů na lodě v Rudém moři.

Problémy přicházejí z nečekané strany

„Každý rok čelíme nějakým problémům, takže to není úplně překvapivé. Co ale překvapivé je, že tentokrát to přichází zvenku, od Turecka, a nikoli od Izraele,“ říká ředitel firmy obchodující s tureckými podniky Aús al-Adžolí.

Vláda Tayyipa Erdogana při ohlašování bojkotu slíbila, že se postará, aby její postup nezasáhl Palestince. Na dotazy ČT, jak konkrétně to chce udělat, ale neodpověděla.