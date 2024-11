Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost bude bývalý „zelený baret“

Waltz jako kongresman na jaře odmítl schválit další pomoc Ukrajině. Nyní bude jedním z klíčových hráčů americké zahraniční politiky. V zářijovém rozhovoru pro ČT upozornil na to, že Rusko zaútočilo za bývalého prezidenta George W. Bushe na Gruzii (2008), za Baracka Obamy obsadilo ukrajinský Krym (2014) a za současného prezidenta Joea Bidena uskutečnilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu (2022).

Minulý týden s přehledem obhájil křeslo na Floridě. Jeho volba jako Trumpova poradce pro národní bezpečnost by tak podle agentury AP mohla zkomplikovat cestu k očekávané kongresové většině pro republikány, neboť by se musely konat doplňovací volby.

Později pracoval v Pentagonu jako šéf obranné politiky pro ministry Donalda Rumsfelda a Roberta Gatese. Byl také poradcem Bílého domu pro boj proti terorismu. Napsal i knihu Warrior Diplomat: A Green Beret's Battles from Washington to Afghanistan (Diplomat válečník: Bitvy zeleného baretu od Washingtonu po Afghánistán).

Na otázku, proč ani za první Trumpovy éry Putin nezastavil okupaci Krymu a podporu proruských sil na Ukrajině, odpověděl: „Trump byl tím, kdo dodal rakety Javelin. Prezident Trump je tím, kdo zajistil první dodávku zbraní Ukrajincům. To je fakt. Jinak by neměli nic na počátku války.“

Další možná jména do týmu

Waltz není prvním zákonodárcem, kterého chce Trump do svého týmu. Jako velvyslankyni Spojených států při OSN si v pondělí vybral republikánskou členku Sněmovny reprezentantů Elise Stefanikovou. Také ona odmítla hlasovat pro pomoc Ukrajině. Slíbila chránit americké univerzity před projevy antisemitismu při propalestinských protestech: „To znamená porazit antisemitismus doma. A dát státu Izrael bez podmínek vše, co potřebuje a kdy to potřebuje.“

Do čela Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) zase Trump zřejmě jmenuje bývalého republikánského kongresmana Lee Zeldina. Obsazení tohoto postu stejně jako mnohých dalších vládních pozic podléhá schvalování v Senátu, to však pro Trumpa vzhledem k nové republikánské většině nejspíše nebude problém.