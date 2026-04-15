Trumpova administrativa žádá o zrušení rozsudků pro vůdce útoku na Kapitol

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý požádalo federální odvolací soud o zrušení rozsudků pro vůdce krajně pravicových extremistických skupin Proud Boys a Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Dotyčné soud poslal do vězení za spiknutí. Poté co Donald Trump prohrál ve volbách s Joem Bidenem, vedli své stoupence při nepokojích do sídla Kongresu s cílem podnítit vzpouru a udržet prezidenta u moci. Píše o tom agentura AP.
Trump po návratu do Bílého domu loni v lednu omilostnil více než patnáct set obviněných z útoku na Kapitol. Lídrům Proud Boys a Oath Keepers, jejichž tresty chce americká vláda nyní zrušit, prezident tehdy tresty pouze zmírnil.
Poroty ve Washingtonu shledaly lídry těchto extremistických skupin vinnými ze zosnování násilných spiknutí. Jejich cílem mělo být zabránit pokojnému převzetí moci poté, co v prezidentských volbách v roce 2020 tehdejší republikánský prezident Trump nedokázal obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokrat Biden.
Stoupenci hromadili zbraně
Žádost ministerstva spravedlnosti se vztahuje na zakladatele Oath Keepers Stewarta Rhodese, členy Kellyho Meggse, Kennetha Harrelsona a Jessicu Watkinsovou. Rovněž se týká členů Proud Boys Ethana Nordeana, Josepha Biggse, Zacharyho Rehla a Dominika Pezzoly.
Další členové, včetně bývalého celostátního předsedy organizace Proud Boys Enriqueho Tarria, loni v lednu obdrželi od Trumpa milost. Tarrio byl předtím odsouzen a obdržel nejdelší trest v souvislosti s útokem – dvacet dva let vězení za spiknutí s cílem podnítit vzpouru.
Rhodes byl odsouzen na osmnáct let vězení v jednom z nejzávažnějších případů souvisejících s útokem na Kapitol, píše AP. Prokurátoři uvedli, že Rhodes a jeho stoupenci hromadili zbraně v hotelu ve Virginii pro případné použití „jednotkami rychlé reakce“. Stát Virginie sousedí s District of Columbia, na jehož území se nachází metropole Washington. Zbraně nakonec nepoužili.
Nordeanův právník Nicholas Smith uvedl, že je ministerstvu spravedlnosti vděčný za jeho „moudré rozhodnutí“ žádat o zrušení rozsudků. „Nechceme precedens, podle kterého by jakákoli fyzická konfrontace mezi protestujícími a policií znamenala trestný čin podobný vlastizradě, jako je spiknutí za účelem podnítit vzpouru,“ dodal Smith.
Bývalý policista Michael Fanone, který byl během útoku na Kapitol zatažen do davu a prodělal infarkt poté, co ho jeden z účastníků nepokojů zasáhl paralyzérem, vyjádřil nad krokem ministerstva spravedlnosti zklamání. Zároveň ho podle AP nejnovější vývoj nepřekvapuje.
Nepokoje v Kapitolu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy na místě začínala společná schůze obou komor Kongresu. Ty měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Tisíce Trumpových stoupenců vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život. Útoku předcházely měsíce nepodložených tvrzení Trumpa, že kvůli zfalšovaným volbám přišel o vítězství.