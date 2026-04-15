Trumpova administrativa žádá o zrušení rozsudků pro vůdce útoku na Kapitol


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý požádalo federální odvolací soud o zrušení rozsudků pro vůdce krajně pravicových extremistických skupin Proud Boys a Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Dotyčné soud poslal do vězení za spiknutí. Poté co Donald Trump prohrál ve volbách s Joem Bidenem, vedli své stoupence při nepokojích do sídla Kongresu s cílem podnítit vzpouru a udržet prezidenta u moci. Píše o tom agentura AP.

Trump po návratu do Bílého domu loni v lednu omilostnil více než patnáct set obviněných z útoku na Kapitol. Lídrům Proud Boys a Oath Keepers, jejichž tresty chce americká vláda nyní zrušit, prezident tehdy tresty pouze zmírnil.

Poroty ve Washingtonu shledaly lídry těchto extremistických skupin vinnými ze zosnování násilných spiknutí. Jejich cílem mělo být zabránit pokojnému převzetí moci poté, co v prezidentských volbách v roce 2020 tehdejší republikánský prezident Trump nedokázal obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokrat Biden.

Útok na Kapitol v lednu 2021

Stoupenci hromadili zbraně

Žádost ministerstva spravedlnosti se vztahuje na zakladatele Oath Keepers Stewarta Rhodese, členy Kellyho Meggse, Kennetha Harrelsona a Jessicu Watkinsovou. Rovněž se týká členů Proud Boys Ethana Nordeana, Josepha Biggse, Zacharyho Rehla a Dominika Pezzoly.

Další členové, včetně bývalého celostátního předsedy organizace Proud Boys Enriqueho Tarria, loni v lednu obdrželi od Trumpa milost. Tarrio byl předtím odsouzen a obdržel nejdelší trest v souvislosti s útokem – dvacet dva let vězení za spiknutí s cílem podnítit vzpouru.

Rhodes byl odsouzen na osmnáct let vězení v jednom z nejzávažnějších případů souvisejících s útokem na Kapitol, píše AP. Prokurátoři uvedli, že Rhodes a jeho stoupenci hromadili zbraně v hotelu ve Virginii pro případné použití „jednotkami rychlé reakce“. Stát Virginie sousedí s District of Columbia, na jehož území se nachází metropole Washington. Zbraně nakonec nepoužili.

Nordeanův právník Nicholas Smith uvedl, že je ministerstvu spravedlnosti vděčný za jeho „moudré rozhodnutí“ žádat o zrušení rozsudků. „Nechceme precedens, podle kterého by jakákoli fyzická konfrontace mezi protestujícími a policií znamenala trestný čin podobný vlastizradě, jako je spiknutí za účelem podnítit vzpouru,“ dodal Smith.

Budova FBI ve Washingtonu

Bývalý policista Michael Fanone, který byl během útoku na Kapitol zatažen do davu a prodělal infarkt poté, co ho jeden z účastníků nepokojů zasáhl paralyzérem, vyjádřil nad krokem ministerstva spravedlnosti zklamání. Zároveň ho podle AP nejnovější vývoj nepřekvapuje.

Nepokoje v Kapitolu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy na místě začínala společná schůze obou komor Kongresu. Ty měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Tisíce Trumpových stoupenců vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život. Útoku předcházely měsíce nepodložených tvrzení Trumpa, že kvůli zfalšovaným volbám přišel o vítězství.

Při střelbě na základní škole v Turecku zemřeli tři žáci a učitel

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Při střelbě na základní škole v Turecku zemřeli tři žáci a učitel

Čtyři lidé zemřeli a dvacet dalších bylo ve středu zraněno při střelbě na střední škole Ayser Çalık v jihoturecké provincii Kahramanmaraş, informovaly podle BBC a agentury AFP místní úřady. Útočníkem byl dle místních médií žák této školy. Mezi oběťmi je i učitel. Jedná se již o druhou střelbu na škole v Turecku během jednoho týdne. V úterý bývalý student zranil šestnáct lidí a pak spáchal sebevraždu.
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele.
Teherán chce po arabských zemích válečné reparace

Írán požaduje po pěti arabských státech válečné reparace, protože proti němu byly z jejich území vedeny útoky. Požadavek vznesl v úterý íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Předběžné odhady škod způsobených americko-izraelskými údery Teherán vyčíslil na 270 miliard dolarů (přibližně 5,6 bilionu korun).
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu.
Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

Nová maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost, řekl předseda strany a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar. Dále uvedl, že budoucí maďarská vláda se kvůli poloze země nemůže zcela odpoutat od ruských dodávek ropy, zdroje zásobování ale rozšíří. Míní také, že dosavadní premiér Viktor Orbán přivedl zemi k bankrotu. Po schůzce s prezidentem Magyar potvrdil, že ho hlava státu pověří sestavením vlády.
Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

Na řadě míst Slovenska i v zahraničí se v úterý protestovalo proti koaličnímu návrhu týkajícímu se úpravy volebního zákona. Strana SMER navrhla novelu zákona, která by zrušila možnost korespondenční volby ze zahraničí. Nadále by z ciziny bylo možné volit pouze osobně na ambasádách. Demonstrující se sešli v Bratislavě, ale například i v Banské Bystrici, Košicích, Praze nebo Bruselu.
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
