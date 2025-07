Trump se má v Bílém domě setkat s Netanjahuem, píší agentury

Bílý dům zatím návštěvu Netanjahua oficiálně nepotvrdil a zdroje AP hovořily pod podmínkou zachování anonymity. O návštěvě s odvoláním na nejmenované americké představitele informovaly také agentury AFP a Reuters, jako první o ní napsal server Axios s odvoláním na izraelského činitele.

Ve Washingtonu je tento týden izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer, který je zároveň blízkým Netanjahuovým poradcem a spojencem. S vysoce postavenými představiteli Trumpovy administrativy by měl jednat o možném příměří v Pásmu Gazy, o situaci kolem Íránu a dalších otázkách.

Trump nyní ve svých veřejných komentářích naznačuje, že se aktuálně soustředí na ukončení bojů mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, když se před týdnem podařilo uzavřít příměří, jež zastavilo dvanáct dní trvající vzdušné střety mezi Izraelem a Íránem. V pátek americký prezident novinářům řekl, že příměří v Gaze by mohlo být uzavřeno do týdne, aniž by vysvětlil, co jej k takovému optimismu vede.