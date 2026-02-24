Trump popřel, že by šéf sboru náčelníků štábů Caine byl proti válce s Íránem


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social v reakci na zprávy amerických médií popřel, že by šéf amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine byl proti tomu, aby Spojené státy šly do války s Íránem. Caine varoval Trumpa a další vrcholné představitele jeho administrativy, že vojenská kampaň proti Íránu s sebou nese značná rizika, včetně obětí v řadách amerických vojáků či uvíznutí v dlouhodobém konfliktu, napsaly deníky The Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post (WP) a web Axios s odvoláním na své zdroje.

Jakákoliv operace proti Íránu bude čelit problémům, protože americké zásoby munice jsou výrazně vyčerpány kvůli trvající obraně Izraele a podpoře Ukrajiny ze strany Washingtonu, varoval podle WP Caine prezidenta a jeho poradce.

Caine vyjádřil obavy ohledně rozsahu a složitosti vojenské operace v Íránu a ohledně možných amerických obětí. Situaci by podle šéfa sboru náčelníků štábů rovněž ztížil nedostatek podpory ze strany spojenců.

Caineova varování podle WSJ zazněla během schůzek Národní bezpečnostní rady Bílého domu, ale také uvnitř ministerstva obrany, kde podle listu podobné obavy vyjádřili i další vysoce postavení představitelé Pentagonu.

Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje“, napsal Teherán šéfovi OSN
Příslušník íránské armády, ilustrační snímek

„Koluje řada článků falešných médií, které tvrdí, že generál Daniel Caine... je proti tomu, abychom šli do války s Íránem,“ napsal Trump s tím, že tyto zprávy jsou „na 100 procent nepravdivé“. Caine by podle Trumpa válku s Íránem neviděl rád, ale má za to, že by ji Spojené státy snadno vyhrály.

Možnosti útoku na Írán, které Spojené státy zvažují, zahrnují vše od počátečních omezených útoků až po delší kampaň leteckých úderů s cílem svržení tamního režimu, píše WSJ.

Zatímco Trump zvažuje, zda a jak zaútočit na Írán, jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner ho nabádají, aby počkal a dal šanci diplomacii, informuje Axios.

Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

Výběr redakce

Slovensko a Maďarsko zablokovaly balík sankcí proti Rusku

Slovensko a Maďarsko zablokovaly balík sankcí proti Rusku

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Při zatýkání šéfa kartelu a následných střetech zahynulo v Mexiku 74 lidí

Při zatýkání šéfa kartelu a následných střetech zahynulo v Mexiku 74 lidí

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Reportéři ČT: Ústecký úředník porušil zákon, místo trestu přišly prémie

VideoReportéři ČT: Ústecký úředník porušil zákon, místo trestu přišly prémie

před 3 hhodinami
V Británii zadrželi bývalého ministra Mandelsona, který figuruje v kauze Epstein

V Británii zadrželi bývalého ministra Mandelsona, který figuruje v kauze Epstein

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Novým velitelem speciálních armádních sil bude plukovník vyznamenaný za hrdinství

Novým velitelem speciálních armádních sil bude plukovník vyznamenaný za hrdinství

před 5 hhodinami
Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, v Tatarstánu vypukl požár v ropné čerpací stanici

Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, v Tatarstánu vypukl požár v ropné čerpací stanici

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Je obrovská chyba, že vláda nedává do obrany dost peněz, míní expremiér Fiala

VideoJe obrovská chyba, že vláda nedává do obrany dost peněz, míní expremiér Fiala

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump popřel, že by šéf sboru náčelníků štábů Caine byl proti válce s Íránem

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social v reakci na zprávy amerických médií popřel, že by šéf amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine byl proti tomu, aby Spojené státy šly do války s Íránem. Caine varoval Trumpa a další vrcholné představitele jeho administrativy, že vojenská kampaň proti Íránu s sebou nese značná rizika, včetně obětí v řadách amerických vojáků či uvíznutí v dlouhodobém konfliktu, napsaly deníky The Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post (WP) a web Axios s odvoláním na své zdroje.
před 5 mminutami

Výbuch v ukrajinském Mykolajivu zranil sedm policistů, exploze byla i v Dnipru

Při výbuchu ve městě Mykolajiv na jihu Ukrajiny bylo zraněno sedm policistů, z toho dva jsou ve vážném stavu, oznámil podle agentur ukrajinský policejní ředitel Ivan Vyhivskij. Později večer následně agentura Reuters informovala o tom, že další exploze otřásla policejní stanicí v Dnipru na východě země. Ukrajina za poslední tři dny ohlásila tři podobné incidenty, které se týkaly policie.
před 2 hhodinami

Slovensko a Maďarsko zablokovaly balík sankcí proti Rusku

Ministři zahraničí zemí Evropské unie v pondělí nedosáhli dohody na dvacátém balíku sankcí proti Rusku, uvedla po jednání v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. Premiér Robert Fico (Smer) také oznámil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny. Opatření potrvá, dokud podle něj Ukrajina neobnoví tranzit ropy. Obnovení dodávek posunul Kyjev podle Bratislavy na středu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Při zatýkání šéfa kartelu a následných střetech zahynulo v Mexiku 74 lidí

Při nedělním zatýkání šéfa drogového kartelu a následných střetech mezi bezpečnostními složkami a podezřelými bylo v Mexiku zabito nejméně 74 lidí, uvedla agentura DPA. Mezi mrtvými je i 25 členů mexické Národní gardy, oznámil předtím mexický ministr bezpečnosti Omar García Harfuch. Šéf organizace Kartel Jalisco nová generace (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes zemřel v neděli poté, co jej zraněného zajala armáda.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

V Británii zadrželi bývalého ministra Mandelsona, který figuruje v kauze Epstein

Britská policie zadržela bývalého ministra a někdejšího velvyslance v USA Petera Mandelsona. Ten figuruje v kauze amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, píší tiskové agentury. Policie uvedla, že zadržela muže, jehož věk odpovídá stáří Mandelsona, a to kvůli pochybení při výkonu veřejné funkce. Mandelson v souvislosti s Epsteinovou kauzou oznámil rezignaci na mandát ve Sněmovně lordů, pochybení odmítá.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, v Tatarstánu vypukl požár v ropné čerpací stanici

Nejméně tři lidi zabily a několik dalších zranily noční ruské útoky na Ukrajinu, informují úřady. Dva lidé nepřežili útok na Oděskou oblast, jeden člověk zemřel při úderu na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Nálet hlásí v pondělí ráno i Charkov na východě země. Ukrajinské síly zasáhly podle zpráv na sociálních sítích důležitou ropnou čerpací stanici v Tatarstánu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

V New Yorku byla kvůli sněhové bouři patnáct hodin uzavřena doprava

Sněhová bouře uvěznila v neděli večer a v pondělí dopoledne doma miliony Newyorčanů a dalších obyvatel severovýchodu Spojených států. Do pondělního poledne místního času (18:00 SEČ) platilo ve městě uzavření všech ulic, dálnic a mostů pro veškerou dopravu mimo vozidel potřebných pro zajištění kritických služeb. Starosta New Yorku Zohran Mamdani o tom rozhodl v neděli, zákaz platil od 21 hodin místního času (3:00 SEČ).
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Nizozemsko má novou vládu s nejmladším premiérem v historii země

Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také prvním otevřeně homosexuálním premiérem v historii země. Jeho progresivní proevropská strana D66 loni v říjnu překvapivě vyhrála volby. Spolu s D66 tvoří novou nizozemskou vládu křesťanští demokraté (CDA) a středopravá liberální strana VVD.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...