Trump popřel, že by šéf sboru náčelníků štábů Caine byl proti válce s Íránem

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social v reakci na zprávy amerických médií popřel, že by šéf amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine byl proti tomu, aby Spojené státy šly do války s Íránem. Caine varoval Trumpa a další vrcholné představitele jeho administrativy, že vojenská kampaň proti Íránu s sebou nese značná rizika, včetně obětí v řadách amerických vojáků či uvíznutí v dlouhodobém konfliktu, napsaly deníky The Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post (WP) a web Axios s odvoláním na své zdroje.
Jakákoliv operace proti Íránu bude čelit problémům, protože americké zásoby munice jsou výrazně vyčerpány kvůli trvající obraně Izraele a podpoře Ukrajiny ze strany Washingtonu, varoval podle WP Caine prezidenta a jeho poradce.
Caine vyjádřil obavy ohledně rozsahu a složitosti vojenské operace v Íránu a ohledně možných amerických obětí. Situaci by podle šéfa sboru náčelníků štábů rovněž ztížil nedostatek podpory ze strany spojenců.
Caineova varování podle WSJ zazněla během schůzek Národní bezpečnostní rady Bílého domu, ale také uvnitř ministerstva obrany, kde podle listu podobné obavy vyjádřili i další vysoce postavení představitelé Pentagonu.
„Koluje řada článků falešných médií, které tvrdí, že generál Daniel Caine... je proti tomu, abychom šli do války s Íránem,“ napsal Trump s tím, že tyto zprávy jsou „na 100 procent nepravdivé“. Caine by podle Trumpa válku s Íránem neviděl rád, ale má za to, že by ji Spojené státy snadno vyhrály.
Možnosti útoku na Írán, které Spojené státy zvažují, zahrnují vše od počátečních omezených útoků až po delší kampaň leteckých úderů s cílem svržení tamního režimu, píše WSJ.
Zatímco Trump zvažuje, zda a jak zaútočit na Írán, jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner ho nabádají, aby počkal a dal šanci diplomacii, informuje Axios.