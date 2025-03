Teatrální seznam hitů a lží, hodnotí experti Trumpův projev

před 23 m minutami | Zdroj: ČT24

56 minut Komentáře expertů k projevu Donalda Trumpa před Kongresem Zdroj: ČT24

Americký prezident Donald Trump přednesl před oběma komorami Kongresu teatrální projev, který přinesl málo nového, shodli se ve vysílání ČT24 experti. Šlo podle nich spíše o seznam „bombastických“ prohlášení, přehánění a lží. Za jedinou překvapivou věc označili vstřícné gesto vůči Ruskem napadené Ukrajině.

„Byl to jakýsi triumfalistický projev, který oslavoval Trumpovo vítězství. Snažil se očernit vládu (bývalého amerického prezidenta) Joea Bidena, a zároveň vysvětlit některé své kroky za posledních šest týdnů, kdy je ve vládě,“ shrnul Tomáš Klvaňa z University of New York in Prague. „Jediný opravdu nový moment v tom projevu byl, že trval vůbec nejdéle ze všech projevů v historii těchto zpráv o stavu Unie nebo prvních prezidentských projevů ve funkci. Trval hodinu a čtyřicet minut, a to je rekord.“ „Donald Trump byl teatrální, byl to typický Donald Trump. Byl to velice trumpovský projev, byl bavič, používal ten svůj styl vtípků, někomu to může připadat vtipné, někomu ne,“ uvedl Roman Joch z CEVRO Univerzity. „Trump přehání, myslím, že chtěl ukázat na svou velikost, o které je přesvědčen, ale že by ten projev obsahoval něco dramaticky nového…,“ dodal publicista z Občanského institutu.

„Nebylo to nic tak zvláštně extra. Hlavní, co z toho vyplynulo, byl velký optimismus, takové to pozdvižení – Amerika je nazpátek, Amerika je nazpátek u selského rozumu, a to znamená, že se nám vrací ten typický americký sen, který opět bude dosažitelný každému. To byl ideologický náboj celé řeči,“ zhodnotil spolupracovník ČT Dušan Neumann. „Slyšeli seznam hitů Donald Trumpa,“ konstatovala zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová. „Témata se mu dost opakují, i forma vyjádření se opakuje, i ty nepravdivé a zavádějící údaje, kterými měl řeč prošpikovanou. Na tom si určitě zase smlsnou ověřovači faktů.“ „Drtivá většina čísel byla nepřesná nebo přehnaná“ Na to, že „lží a přehánění tam bylo opravdu hodně,“ upozornil mimo jiné expert na USA a komentátor webu Forum 24 Jiří Pondělíček. „Projev byl zvláštní tím, co by se dalo nazvat lží či přeháněním. Drtivá většina čísel, co Trump zmiňoval, byla nepřesná nebo přehnaná.“ „Ať už šlo o důvěru malých podniků, o které řekl, že je na rekordní úrovni – není to pravda, naopak poklesla v nedávné době, byť je pořád relativně vysoká. Zvyšuje se naopak nejistota amerických spotřebitelů, ta čísla nejsou zdaleka tak dobrá, jak říká,“ přiblížil expert.

1 minuta Projev prezidenta Donalda Trumpa v Kongresu USA Zdroj: ČT24

„Nebo když mluvil o tom, že na jižní hranici bylo zadrženo nejméně lidí v dějinách, také to samozřejmě není pravda. Ten pokles je dramatický, je to nejméně lidí od roku 2000, ale ne nejméně lidí v dějinách, a ten trend začal už za prezidenta Bidena,“ pokračoval Pondělíček. Za lež také označil Trumpovo tvrzení, že díky němu armáda rekrutuje rekordní počet lidí. „Nárůst, který je setrvalý, začal v únoru loňského roku,“ dodal. „Nebo možná nejvíc bezostyšná lež – když mluvil o tom, že důchody jsou vypláceny lidem, kterým je podle tabulek přes 140 let. To se probíralo už před nějakou dobou, že ti lidé jsou v těch databázích, ale peníze jim vypláceny nejsou. V Americe je social security automaticky zastavená, když člověk dosáhne 115 let. A pak pokud ještě žije a chce, aby mu bylo vypláceno dál, tak to musí prokázat,“ vysvětlil expert. Trump opět lhal o výši americké pomoci Ukrajině Na Trumpovy lži v projevu poukázal také Klvaňa. „Opakoval lži o tom, že USA dávají mnohem více Ukrajině, než Evropa. To není pravda, těch peněz je zhruba podobně. Donald Trump operuje s číslem 350 miliard dolarů (americké pomoci), což je mnohem, mnohem víc, než ve skutečnosti se stalo. Ta čísla podle Kongresu nebo podle nezávislých ověřovatelů v americké vládě jsou někde kolem 182 miliard dolarů a Evropa je na tom velmi podobně.“ Stejnou nepřesnost zmínil i Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů z Boston University. „To je trojnásobně nadsazené číslo, a pan prezident to stejně vždy dál bude opakovat,“ podotkl. „Když říká, že Evropané utratili víc za ruskou ropu a plyn, než na pomoc Ukrajině, tak všichni vědí, že to je dávno prokázaná lež, ale pan prezident to vždy s úspěchem znovu a znovu opakuje,“ dodal. „Všichni víme, už přinejmenším od roku 2018, že pan prezident považuje Putina za přítele. Ale to, co jsme viděli za poslední asi týden, nastavuje možnost, že pan prezident není jen přítelem Putina, ale že Putin může být dokonce i jeho šéfem,“ míní Lukeš.

Jak Lukeš, tak Joch také zpochybnili Trumpovo opakované tvrzení, že za poslední čtyři roky přišlo do USA 21 milionů nelegálních migrantů, zatímco některé úřady uvádějí jedenáct milionů. „Nevěřím, že takové číslo někdo může znát, už jen proto, že to jsou nelegální imigranti, není o nich evidence,“ řekl Lukeš. „Ale souhlasím, že 21 milionů je přehnané číslo, bude to možná tak polovina.“ „Jednadvacet milionů lidí za poslední čtyři roky, to je nepravdivé číslo. Tolik může být v USA nelegálních imigrantů za celou dobu našich životů, kdy nelegální imigrace do USA proudí. Za ty čtyři roky může být těch jedenáct milionů horní hranice. Uvádí se, že to mohly být dva miliony každý rok, a dvakrát čtyři je osm. Tipnul bych si, že je to ještě méně než jedenáct milionů za čtyři roky,“ myslí si Joch. Úvahy o připojení Grónska Drtivá většina projevu se věnovala domácím tématům, zahraniční politice byl věnován malý prostor, dodal Pondělíček. „V tomto ohledu možná nejvíc varovná byla slova o tom, že si Amerika vezme zpátky Panamský průplav a že připojí Grónsko ‚buď jak buď‘, jak doslova řekl prezident, což samozřejmě vzbuzuje obavy.“ „Jedna věc by byla, pokud by si Gróňané sami odhlasovali nezávislost na Dánsku, což by v letošním roce mělo proběhnout, a pak by sami vyjádřili přání připojit se k USA. Ale pokud prezident řekne, že to připojení proběhne buď jak buď, tak či tak, a už v minulosti nevyloučil použití síly, tak to jsou slova, která pro EU a Dánsko musejí být vyloženě strašidelná,“ poznamenal expert.

Zmínka o Ukrajině Experti si všimli také pár vět věnovaných Ukrajině, která tři roky čelí plnohodnotné ruské invazi. „Ačkoliv Trump řekl, že ocenil dopis, který mu (ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj poslal, tak to je jediná věta, ze které teď můžeme usuzovat, co to znamená. Znamená to, že se s ním sejde? Neřekl kdy, neřekl, že se sejde,“ okomentovala Ciglerová. „Ale dejme tomu, že to můžeme považovat za nějaké kladné vyjádření a že by to mohlo znamenat posun. Z jiných zdrojů máme informace, že by se ten podpis měl konat už brzy, v následujících dnech,“ doplnila zpravodajka Deníku N.