Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová a čínský prezident Si Ťin-pching se v pátek na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji shodli na důležitosti posílení vzájemné spolupráce. Jednalo se o první setkání obou státníků od zvolení Takaičiové do funkce. Čínská diplomacie zaujala před schůzí opatrný postoj kvůli obavám z tvrdého přístupu Takaičiové vůči Pekingu a kvůli její podpoře Tchaj-wanu, na který si Peking činí nárok.

Podle japonské tiskové agentury Kjódó spolu oba státníci jednali mimo jiné o rostoucí aktivitě čínské pobřežní stráže v blízkosti japonského souostroví Senkaku. Na souostroví si rovněž činí nárok Čína, kde je známo jako Ťiao-jü. Si a Takaičiová se v této souvislosti shodli na důležitosti krizové komunikace obou zemí. Po schůzce pak vyjádřili ochotu spolupracovat při budování stabilních a vzájemně prospěšných vztahů obou zemí.

Vztahy mezi Čínou a Japonskem jsou dlouhodobě napjaté mimo jiné kvůli společné historii poznamenané japonskou okupací části čínského území v první polovině dvacátého století, územním sporům a narušování japonských teritoriálních vod čínskými námořními plavidly. Ohledně Tchaj-wanu, který od roku 1949 funguje de facto nezávisle a který Peking považuje za svoji vzbouřeneckou provincii, Takaičiová zdůraznila, že stabilní čínsko-tchajwanské vztahy jsou klíčem pro stabilitu v regionu.

Si po jednání s premiérkou řekl tiskové agentuře Nová Čína, že doufá ve správné chápání Číny ze strany nové japonské vlády. Vyjádřil přitom ochotu s Takaičiovou udržovat stálou komunikaci a společně rozvíjet bilaterální vztahy. Zároveň ocenil novou vládu v Tokiu za to, že přikládá čínsko-japonským vztahům patřičnou váhu.

Znepokojení nad humanitární situací

Japonská premiérka informovala novináře, že vyjádřila také znepokojení nad humanitární situací v Sin-ťiangu a Hongkongu. Prezident s premiérkou hovořili i o Japoncích unesených před desítkami let Severní Koreou a o zajištění bezpečnosti japonských občanů žijících v Číně.

Podle agentury Kjódó svědčí o obavách Číny z nové vlády vedené Takaičiovou skutečnost, že Si jí po zvolení do funkce premiérky neposlal gratulaci. Přitom třem jejím předchůdcům blahopřání zaslal. Čínská média ji dokonce před setkáním označovala za pravicovou nacionalistku.

