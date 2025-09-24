Slovenský parlament schválil další konsolidační balíček vlády premiéra Roberta Fica (Smer), který má příští rok zvýšit příjmy státu zhruba o 1,4 miliardy eur (34 miliard korun). Opatření na ozdravení státních financí zahrnují mimo jiné zvýšení odvodů či daní a podle odborníků zasáhnou především zaměstnance a živnostníky. Schválená předloha naopak neobsahuje většinu z původně ohlášených rozpočtových úspor za 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy korun).
Slovenský parlament schválil další zvýšení daní a odvodů
Opozice na protest proti vládním návrhům dvakrát uspořádala po celé zemi demonstrace, už schválený materiál dříve kritizovali také zaměstnavatelé, odbory i samospráva. Opatření podle analytiků sníží příjmy obyvatelstva. Opozice kritizovala, že kroky vlády dolehnou na pracující lidi. Zástupci firem uvedli, že konsolidace nemůže zatížit jen podnikatele a obyvatele.
Již třetí konsolidační balíček nynější vlády počítá kromě jiného se zvýšením povinných odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky – jim a zaměstnavatelům vláda tyto odvody zvýšila už dříve. Drobným podnikatelům stoupnou i nejnižší odvody na sociální pojištění.
Stát rovněž více zdaní výdělky lidí s nadprůměrnými příjmy, stejně jako platy politiků. Poslancům se v příštích dvou letech platy zvyšovat nebudou.
Zrušení volna o svátcích
Sněmovna schválila i dočasné či trvalé zrušení pracovního volna o dalších třech svátcích. Po podpisu zákona prezidentem tak lidé na Slovensku půjdou do práce také 17. listopadu, kdy si země připomíná sametovou revoluci, která v roce 1989 vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu. Kromě toho bude snížen počet dnů, ve kterých je zakázán maloobchodní prodej. Jde o různé svátky a dny pracovního klidu.
Příští tři roky bude na Slovensku zmrazena hodnota 13. důchodu a méně peněz od státu dostane samospráva. Stoupnou i některé další daně – například ta, kterou platí pojišťovny z vybraného pojistného v neživotním pojištění. Nezaměstnaným se od čtvrtého měsíce v evidenci na úřadech práce bude snižovat dávka v nezaměstnanosti.
Absence širší odborné diskuze
Před schvalováním konsolidačního balíčku se nekonala širší odborná diskuse, opatření představil ministr financí Ladislav Kamenický (Smer) asi před dvěma týdny a už o den později je schválila vláda. Ve sněmovně pak vládní koalice opakovaně prosadila zkrácení rozpravy, do níž se zapojovali hlavně opoziční poslanci. Ti před závěrečným hlasováním opustili jednací sál parlamentu.
Premiér Fico obhajoval potřebu přijmout nepopulární opatření tím, že špatně hospodařily předchozí kabinety, což opozice odmítla. Nezávislá rozpočtová rada upozornila, že dřívější dva konsolidační balíčky dohromady za 4,7 miliardy eur (114 miliard korun), které zahrnovaly zejména zvýšení daní, povinných odvodů a poplatků, stejně jako zavedení daní nových, kondici státních financí výrazněji nezlepšily. Důvodem bylo mimo jiné to, že vláda schválila opatření, která vedla ke zvýšení rozpočtových výdajů.