Na Slovensku v úterý opět demonstrovala opozice proti novému konsolidačnímu balíčku vlády, který například prostřednictvím zvýšení daní a odvodů podle odborníků zatíží hlavně zaměstnance a živnostníky. Podlé médií se protestů zúčastnilo méně lidí než před týdnem. Mezitím konsolidaci řeší parlament.
Na Slovensku pokračovaly demonstrace proti konsolidačnímu balíčku
Protesty po celé zemi, jež začaly před týdnem, svolalo několik opozičních stran v čele s hnutím Progresívne Slovensko (PS). Účast na shromáždění v Bratislavě byla podle médií nižší než před týdnem. O návrhu opatření na ozdravení státních financí začala sněmovna v klíčovém druhém čtení jednat v úterý dopoledne; zatím není známo, kdy bude hlasovat.
„Máme za sebou dva ztracené roky, dvě nesmyslná konsolidační opatření a v Národní radě máme třetí opatření, které ožebračuje lidi. Celou konsolidaci hodili na lidi,“ řekl předseda KDH Milan Majerský v projevu na demonstraci v Bratislavě. Dodal, že opoziční strany navzdory vzájemným názorovým rozdílům hledají společnou cestu ve snaze vyměnit současnou vládu.
„(Premiér Robert) Fico (Smer) je v koncích. My se nenecháme ani rozdělit, ani unavit, a už vůbec se nenecháme zastrašit. Dost bylo Fica,“ uvedl z pódia předseda PS Michal Šimečka. Podle něj čtyřnásobný ministerský předseda Fico ztratil kontakt s realitou a netuší, jak v zemi žije běžná rodina.
Účast byla nižší
Opozice svolala protesty do téměř dvou desítek měst po celé zemi. List Denník N napsal, že v Bratislavě se u úřadu vlády shromáždilo podle organizátorů asi deset tisíc lidí, tedy méně než před týdnem, kdy pořadatelé odhadovali účast na osmnáct tisíc demonstrantů. V Košicích, ve druhém největším městě v zemi, protestovalo podle tisku asi pět tisíc demonstrantů. V Banské Bystrici účast dosáhla kolem 2500 lidí a v Žilině byly asi dvě tisícovky protestujících.
Na příští týden ohlásila vlastní shromáždění proti konsolidačnímu balíčku slovenské vlády odborová centrála KOZ.
Slovenská vládní koalice zatím nepředstavila většinu z chystaných úspor na výdajích státu. Ty by podle dřívějšího oznámení ministra financí Ladislava Kamenického měly tvořit necelou polovinu z celkové hodnoty konsolidačního balíčku, jehož hodnotu ministr vyčíslil na 2,7 miliardy eur (přes 65 miliard korun).
Stát chce víc vybrat od zaměstnanců nebo živnostníků – třeba na zdravotních odvodech. Největší debatu ale provází jiný bod, a to že by lidé nově měli chodit do práce i o některých státních svátcích. Natrvalo se to má týkat 17. listopadu. Prozatím jen jednou – v příštím roce – by lidé mohli jít do práce i 8. května, ale třeba také 6. ledna. Proti tomu se ale vzepřela komunita Rusínů. I proto vláda couvla a ani během úterý neměla o definitivním návrhu jasno.
Fico nicméně obhajuje potřebu přijmout nepopulární opatření tím, že špatně hospodařily předchozí kabinety. Opozice to odmítá. Nezávislá rozpočtová rada zase upozornila, že dřívější konsolidační balíčky nynější vlády výrazněji nezlepšily kondici státních financí, a to mimo jiné kvůli schválení nových výdajů.