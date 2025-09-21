Sedm civilistů bylo v sobotu zabito při bombardování vládními silami na severu Sýrie v provincii Halab (Aleppo) v oblasti, kde v minulých týdnech došlo ke střetům mezi vládními jednotkami a Kurdy vedenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF). Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nevládní skupinu.
Sedm civilistů bylo zabito při bombardování vládními silami na severu Sýrie, píše AFP
Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že ve vesnici nedaleko města Dajr Háfir přišlo o život pět žen a dvě děti při bombardování, které provedli „příslušníci syrské armády“.
Koalice SDF se v březnu s islamisty vedenou vládou v Damašku dohodla na tom, že se zapojí do státních institucí ve snaze sjednotit zemi po čtrnácti letech občanské války. Cílem dohody bylo otevřít cestu ke spolupráci SDF, která kontroluje zhruba čtvrtinu území Sýrie a kurdské místní samosprávy, s Damaškem. Dohoda však neupřesnila, jakým způsobem se mají ozbrojené složky SDF rozpustit a integrovat do syrské armády.
V Sýrii se začátkem loňského prosince zhroutil režim dlouholetého prezidenta Bašára Asada poté, co islamističtí povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Nová vláda v čele s prozatímním prezidentem Ahmadem Šarou tvrdí, že chce respektovat náboženské menšiny a nechce se mstít představitelům bývalého režimu. Sýrie se však nadále potýká s výbuchy násilí a bojů v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami.
Dajr Háfir se v průběhu syrské občanské války postupně dostal pod kontrolu protirežimní Svobodné syrské armády (FSA), poté organizace Islámský stát (IS) a posléze opět sil Asadova režimu. Během povstalecké ofenzivy loni v prosinci získaly kontrolu nad oblastí SDF, poté dočasně proturecké uskupení Syrská národní armáda a později opět SDF. Ty byly také hlavním spojencem Spojených států v boji proti Islámskému státu na území Sýrie.