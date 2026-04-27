Rusy unavují množící se omezení. Přibývá těch, kteří chtějí emigrovat

Blokování internetu a VPN služeb přimělo některé Rusy zajímat se o možnosti emigrace ze země. Tamní společnost začíná být podle politologa Ilji Graščenkova unavená z pocitu množících se omezení. Poslední velkou vlnu emigrace zažila země v roce 2022, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Rusista René Andrejs uvedl, že většina Rusů emigraci stále vnímá jako provizorium, z čehož pramení také jejich neochota učit se jazyky a integrovat se v hostitelských zemích.
Sociologové v Rusku zaznamenávají růst zájmu tamních obyvatel o emigraci, píše ruskojazyčná mutace portálur Deutsche Welle (DW). Počet dotazů týkajících se stěhování z Ruska do jiných zemí dosáhl ve vyhledávači Yandex nejvyšších hodnot od mobilizace na podzim roku 2022.
Poptávka po cestách do zahraničí v té době vedla k prudkému nárůstu cen letenek. „Letenka do Jerevanu mě v září 2022 stála 75 tisíc rublů (asi dvacet jedna tisíc korun, pozn. red.),“ popsal pro ČT24 tehdejší situaci Dmitrij (jméno změněno), za nímž se později přestěhovala i manželka s dětmi.
Nárůst zájmu o emigraci z Ruska je patrný od letošního března – a to na pozadí pravidelných výpadků internetu, zesílení blokování chatovacích skupin a VPN služeb ze strany vlády.
„Podle nejnovějších údajů se vláda potýká s tím, že povědomý vzorec zákazů se již automaticky nepřeměňuje ve společenský konsenzus,“ konstatuje pro The Moscow Times (MT) politolog Graščenkov. „Společnost nezačíná být unavená z přísnosti jako takové, ale spíše z pocitu, že se omezení množí, zatímco naděje na zlepšení je v nedohlednu. (..) Jde o rostoucí konflikt mezi represivním modelem řízení a požadavkem společnosti na normální, klidný život,“ doplnil.
„Bezpečnostní důvody“, komentuje vypínání internetu Putin
Šéf Kremlu Vladimir Putin tvrdí, že vypínání internetu v zemi je nutné z bezpečnostních důvodů – podle něj Ukrajina, která se již pátým rokem brání plnohodnotné agresi ze strany Moskvy, využívá tuto síť k navádění dronových útoků proti cílům v Rusku.
Putin prohlásil, že „pokud jde o operativní činnost s cílem zabránit ‚teroristickým útokům‘, bude vždy prioritou zajištění bezpečnosti lidí“, přičemž připustil, že ruským bezpečnostním složkám útoky unikají. Rusové přitom útočí na civilní infrastrukturu Ukrajiny každý den, přičemž Ukrajinci míří na energetickou či vojenskou infrastrukturu agresora.
I když bude mobilní internet omezován, je potřeba podle Putina zajistit provoz služeb zajišťujících základní životní potřeby. Jde podle něho o přístup k oficiálnímu vládnímu portálu Gosuslugi, platebním systémům nebo aplikacím, přes které se lidé objednávají k lékařům. Prohlásil, že bezpečnostní složky a státní úřady by měly při hledání řešení v této záležitosti spolupracovat.
Putinova popularita klesá
Státní sociologická agentura VCIOM mezitím zaznamenává pokles Putinovy popularity. Podle posledního týdenního průzkumu zveřejněného v pátek klesá Putinova oblíbenost již sedmý týden po sobě, píše Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).
Za poslední týden byl zaznamenán pokles o 1,1 procenta na 65,5 procenta. Nižší číslo bylo zaznamenáno jen před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Ještě letos v únoru se přitom Putin těšil popularitě 74 procent.
Ke kritice vlády se přidali dokonce i lidé vůči šéfovi Kremlu loajální. Například Z-bloger Ilja Remeslo, který dříve psal udavačské zprávy na opozičníky, šokoval mediální prostor výzvou k zatčení Putina.
„Vůdkyní“ protestů se pak nečekaně stala influencerka Viktorija Bonjová. Ta už více dní budí silné emoce ve své domovině potom, co Putinovi vzkázala, že je odtržený od reality a nevidí problémy v Rusku – od povodní v Dagestánu až po vybíjení dobytka na Sibiři.
Několik podnikatelů a bankéřů se pak na Putina neoficiálně obrátilo s výzvou, aby zmírnil blokování internetu, které má na podnikatelskou sféru, již tak trpící zvýšením daní a zpomalením ekonomiky, negativní vliv, uvedly dle MT zdroje agentury Reuters.
Zdroje agentury Bloomberg blízké Kremlu pak pro změnu tvrdily, že kvůli nespokojenosti veřejnosti by úřady mohly přestat internet omezovat a dokonce umožnit komunikační aplikaci Telegram pokračovat v činnosti v zemi. Blokování telegramu, který měl na začátku roku v Rusku přibližně sto milionů uživatelů, však zatím pokračuje, píše MT.
Úřady se podle politologa Graščenkova s největší pravděpodobností kontroly nad společností nevzdají, budou se ale snažit, aby vše bylo pro každodenní život méně traumatizující. „Budou hledat rovnováhu mezi bezpečností a podrážděním, mezi represivní setrvačností a nutností nepoškodit náladu ve společnosti,“ odhaduje.
Paralely s předešlými ruskými vlnami emigrace
Současná situace však některé obyvatele přivádí na myšlenku emigrace. „Mnozí Rusové, kterým osud země není lhostejný, vidí v emigraci poslední možnost – ze země tak odcházejí pouze tehdy, pokud čelí přímému ohrožení nebo pokud by mohli ohrozit své blízké. Pak je ale velká skupina lidí, jejichž hlavní motivací k opuštění země je zachovat si své životní standardy, pokračovat ve své práci a žít v bezpečí,“ popsal pro ČT24 rusista z Univerzity Palackého René Andrejs.
Ve druhé jmenované skupině jsou dle Andrejse jednak lidé, kterým je politická situace opravdu lhostejná a mají na hostitelské země přehnané nároky, ale také ti, pro než je setrvání v zemi bojující proti sousednímu státu neakceptovatelné.
Od říjnové revoluce v roce 1917 proběhlo v Rusku celkem pět vln emigrací – ta poslední je spojená s ruskou agresí na Ukrajině. Andrejs mezi všemi vidí jisté paralely. „V té současné je to určitě opětovný odchod vzdělaných a vysoce kvalifikovaných lidí, demokraticky smýšlejících představitelů ruské politické reprezentace, ale také (existuje) stále se opakující problém s integrací ruské komunity v hostitelských zemích,“ podotkl.
Nynější vlnu emigrace pak podle Andrejse zcela zásadně ovlivnila zkušenost s prací v on-line prostoru a na dálku. „Mnozí Rusové žijící v emigraci tak stále pracují pro ruské společnosti a jsou s tamním prostředím v mnohem užším kontaktu než tomu bylo v předchozích vlnách. Je škoda, že Česko nevyužilo historické zkušenosti s takzvanou Ruskou pomocnou akcí, tedy systematickou pomocí demokraticky smýšlejícím Rusům, Ukrajincům a Bělorusům ve 20. letech,“ je přesvědčený expert.
Ruská pomocná akce byl program pomoci vyhlášený československou vládou v roce 1921 a určený uprchlíkům z Ruska, kteří byli nuceni opustit svou vlast po bolševické revoluci v roce 1917.
Mimořádným k tomuto programu byl příspěvek především prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka, dále tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše a předsedy vlády Karla Kramáře.
Program československé vlády byl zaměřen nejen na asimilaci ruských emigrantů v Československu, ale také na zachování a další rozvíjení jejich vlastní kultury a vědy.
Zdroj: Wikipedia
Většinu lidí z předchozích vln emigrace spojovala silná touha vrátit se co nejdříve do své vlasti, k čemuž ale často nedošlo, uvedl rusista Andrejs. „Z vlastních zkušeností vím, že většina Rusů emigraci stále vnímá jako provizorium, z čehož pramení také neochota učit se místní jazyky a integrovat se. Z toho důvodu si myslím, že v případě změny režimu, která se ovšem nestane ze dne na den, se budou Rusové chtít spíše vracet,“ domnívá se.
„Teď jsme učinili důležité rozhodnutí – děti začaly v Arménii chodit do školky a školy, vybírali jsme je velmi důkladně. Chceme, aby byly v bezpečí,“ sdělil Dmitrij, který z Ruska emigroval před čtyřmi roky.