„Laskavé hry.“ Rusko oficiálně zavádí propagandu do mateřských škol


před 5 mminutami|Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Meduza, Mediazona, Current Time, RBK, Jamestown Foundation, Verfassungsblog

Od letošního září přibydou v ruských mateřských školách „Laskavé hry“. Půjde o hodiny „vlastenecké výchovy“, která už pod jiným názvem funguje na školách a slouží k šíření státní propagandy a militarizaci dětí. Některé školky zavedly podobné hodiny z vlastní iniciativy už dříve. Nejmenší děti se v nich třeba učí, jak rozebrat kalašnikov, nebo natáčejí klipy na podporu ruské armády a války proti Ukrajině.

„Od 1. září 2026 zavedou všechny předškolní vzdělávací instituce... ‚Laskavé hry‘,“ oznámila tento měsíc náměstkyně ruského ministra školství Olga Koludarovová.

Novinka má podle ní nejmenším dětem údajně vštěpovat „duchovní a morální“ hodnoty. Ministerstvo nyní k těmto hodinám připravuje metodické pomůcky.

„Laskavé hry“ budou variantou „Rozhovorů o důležitých věcech“, které byly po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu zavedeny v ruských školách a ve školách v Ruskem okupovaných částech Ukrajiny.

Podle ruského ministerstva školství je jejich cílem „vštípit studentům lásku k vlasti, hrdost na svou zemi a vlastenectví“. Studenti se v nich učí mimo jiné o „speciální vojenské operaci (SVO)“ jak Rusko nazývá svou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.

„Rozhovory o důležitých věcech“ jsou sice oficiálně „mimoškolní aktivita“ a někteří rodiče na ně své děti neposílají, avšak média informovala o řadě případů, kdy pak tyto rodiny čelí nátlaku ze strany školy či pronásledování úřadů.

Chlapec se samopalem během doprovodné akce k přísaze nových členů ruské mládežnické militaristické organizace Junarmija v Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu (říjen 2018)

„Co nám může říct Kreml?“

Od září budou tyto hodiny i ve všech státních mateřských školách v Rusku a na Ruskem okupovaném ukrajinském území. Už od začátku probíhajícího školního roku je v rámci pilotního projektu některé mateřinky testují. Původně nesly tyto hodiny název „Důležité rozhovory pro předškoláky“, ale úřad je pak přejmenoval na „Laskavé hry“.

Nestátní ruská média uvádějí, že související učebnice obsahuje témata jako „Den rodiny“ či „Co nám může říct Kreml?“ Kniha začíná tématem „Rusko – moje vlast“, kde autoři srovnávají velikost Ruska s velikostí západních zemí, včetně Francie, Německa a Velké Británie.

Zhruba osm procent obsahu příručky se věnuje armádě a Dni vítězství, který připomíná konec druhé světové války. Například v kapitole o rodině jsou čtyři stránky věnovány konceptu obrany vlasti, přičemž učitelé mají dětem říkat, že „nejdůležitější věcí v životě je sloužit vlasti“.

Kniha také představuje různé typy obrněných vozidel a pojednává o moskevském vojenském zábavním parku Patriot Park.

Děti „slavily“ den osvobození Leningradu

O zavedení „vlastenecké výchovy“ i pro menší děti se více mluví od roku 2024, kdy takové opatření na setkání s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem oficiálně navrhl jeden z účastníků ankety Učitel roku. Některé školky ale začaly „Rozhovory o důležitých věcech“ pořádat samy už předtím, jak popsala stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

Anastasija z Novosibirska, jejíž čtyřletý syn tehdy navštěvoval tamní státní školku, stanici řekla, že děti třeba měly přinést do školy fotografii, jak společně s rodiči či prarodiči sledují film o blokádě Leningradu za druhé světové války.

„Zeptala jsem se: Proč? A jsou předškolní osnovy opravdu navržené tak, aby učily tříleté a čtyřleté děti o Velké vlastenecké válce (ruské označení pro část druhé světové války od napadení SSSR do té doby de facto spojeneckým Německem – pozn. red.)? Vychovatelka jen pokrčila rameny a řekla, že to přišlo shora. A že pokud nejsme vlastenci, nemusíme to dělat,“ popsala.

Ve školce také měli speciální program na Den osvobození Leningradu. „Dívky byly oblečené ve vojenských uniformách a rozdávaly 125 gramů chleba (denní příděl jídla v době blokády Leningradu, pozn. red.) na odpolední svačinu. To je nejmladší skupina ve školce. Později vychovatelky požádaly o výrobu pohlednic pro vojáky, napsání dopisu na frontu,“ pokračovala s tím, že se to týkalo dětí, které se ještě nenaučily pořádně mluvit.

Jindy měly děti podle Anastasije přinést do školky konzervy a ponožky pro účastníky „speciální vojenské operace“ nebo přijít v maskáčích.

„Můj syn onemocněl a nešel. Později jsem se dozvěděla, že natáčeli klip na podporu vojáků. Děti, které dobře mluvily, recitovaly fráze jako ‚Čekáme na vás a jsme na vás hrdí‘. Ty, které ještě mluvit neuměly, prostě držely v rukou vytištěné listy papíru s podobnými frázemi,“ popsala matka.

Při jedné dopolední akci u příležitosti Dne obránců vlasti, který připadá na 23. února, soupeřili chlapci a jejich otcové v soutěžích jako „Maskování“, „Zaminuj pole“ a „Sbírej munici“, dodala Anastasija.

Předškoláci rozebírali kalašnikov

Podobné akce se odehrávají už od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu i v dalších ruských předškolních zařízeních, uvádí RFE/RL. V mateřské škole „Planeta dětství“ v Krasnodarském kraji se třeba předškoláci učili rozebrat útočnou pušku kalašnikov.

V jedné ze školek v Tomsku zase měli výstavu s názvem „Co je to ‚SVO‘ a co je ‚špatné‘“. Na výstavě byly vystaveny fotografie a básně, z nichž jedna zněla: „Nebude snadné vyhrát – je tam spousta zlých lidí. SVO vymyslel Putin, abychom se jich zbavili.“

V Pervouralsku ve Sverdlovské oblasti zorganizovala mládežnická organizace Hnutí prvních pro několik tamních školek hru, při níž se malé děti musely plazit sněhem s replikami kulometů.

Děti se podle vychovatelky „nemají bát zemřít za svou vlast“

Militarizaci předškolních dětí popisují i další rodiče. Natalija z Irkutsku dostala podle RFE/RL od soudu pokutu za „diskreditaci ozbrojených sil“ poté, co požadovala, aby děti ve školce, kam chodil její syn, dostávaly co nejméně hraček s vojenskou tématikou.

Tamní vychovatelka jí na dotaz, proč mají děti tolik takových hraček, odpověděla, že „děti dostávají vlasteneckou výchovu a učí se, že musejí sloužit v armádě a bojovat, aby se nebály zemřít za svou vlast“.

Právě seznam povolených hraček pro mateřské školy teď dává dohromady ruské ministerstvo školství. Hračky, které se na seznam dostanou, mají podle resortu „odpovídat tradičním ruským hodnotám a přispívat k rozvoji dítěte“.

„S jejich pomocí se děti seznámí s kulturními tradicemi, lidovými uměleckými řemesly a historií a úspěchy naší země,“ tvrdí ministerstvo.

Experti: Příprava na neustálou válku

Zavádění propagandy i do mateřských školek je součástí militarizace ruských dětí. Kreml dlouhodobě zneužívá vzdělávací systém jako zbraň a připravuje nové generace Rusů na neustálou válku proti vnějšímu nepříteli, upozorňují opakovaně experti.

Cílem je, aby se militarizace a připravenost na vojenskou službu stala neodmyslitelnou součástí nastupující generace Rusů a aby byly zároveň minimalizovány jejich schopnosti kriticky myslet a analyzovat příčiny a důsledky ozbrojených konfliktů, shrnuje analytické centrum Jamestown Foundation.

„Účinnost těchto praktik se zvyšuje s nižším věkem dětí, což podtrhuje jejich potenciál vyvolat trvalé následky v ruské společnosti na celá desetiletí dopředu,“ uzavírá.

