Ruští emigranti zapouštějí kořeny v Srbsku. Bělehrad stále lavíruje

Pokračující agrese Moskvy na Ukrajině vnesla do ruské společnosti postupem času další problém – z vlasti odchází mnoho Rusů. Ať už proto, že s invazí nesouhlasí, nebo proto, že nechtěli narukovat do armády. Velká komunita těchto nových migrantů tak vznikla v Srbsku. Desítky tisíc lidí si balkánský stát vybraly mimo jiné kvůli silným historickým a kulturním vazbám.

Na nové prostředí si musel zvykat i rodilý Moskvan Vadim Morus. Je profesionální krasobruslař, díky exkluzivnímu povolání nemá nouzi o místní zájemce o trénink. „Usadit se tady pro mě bylo jednoduché,“ říká s odkazem na svou práci. „Jak se ukázalo, jsem v tomto oboru jediný profesionál v zemi,“ dodává.

Jednoduché je to i z jiných důvodů. Srbové mají k Rusům historicky blízko – pojí je kultura i náboženství. Jen od února 2022 do poloviny roku 2023 požádalo o dočasný pobyt v Srbsku přes 30 tisíc Rusů. To vysvětluje nekonečné fronty před ruským velvyslanectvím během březnových prezidentských voleb i existenci ruských klubů, školek či lékařských ordinací.