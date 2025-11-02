Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Obrovské náklady na agresi proti Ukrajině i následné sankce podle mnoha ekonomických ukazatelů dělají problémy ruské ekonomice. Ta je navíc čím dál závislejší na vztazích s Čínou. A platí to i v turistice. Podle oficiálních statistik teď míří do Ruska šedesát procent návštěvníků právě z Číny.
Rudé náměstí s Kremlem – místo, kam míří naprostá většina turistů včetně těch čínských. Centrum ruské metropole si prohlédl také třicetiletý Ťia Jü-nan z Pekingu. „To je, proč jsme tady. Uděláme si tady s manželkou fotografie. Máme hezký den,“ vysvětlil.
Kvůli válce na Ukrajině, kterou Rusko vede už čtvrtým rokem, se prudce propadl počet turistů ze Západu. Návštěvníky z Číny ale ruská agrese vůči sousední zemi neodrazuje. „Zajímá mě místní kultura. To je důvod, proč jsem tady,“ říká turista Čung Sen.
Právě na čínskou klientelu cílí Alexander Lvov z Asociace ruských turistických kanceláří. Číňany vozí do Ruska od roku 2021. „Mají ohromný potenciál. Doufáme, že velmi rychle dosáhneme počtu turistů jako před pandemií. A také, že to dál poroste,“ tvrdí Lvov.
Návštěvníci z Číny mají pro ruský rozpočet v době války významný finanční přínos. Ročně v Rusku nechají v přepočtu zhruba 60 miliard korun. „Utrácejí především za suvenýry. Dále jsou to doplňující služby jako doprava, exkurze, stravování, hotely a tak dále. Jsou to velké peníze,“ pochvaluje si Lvov.
Počet turistů z Číny by se podle expertů mohl zvýšit až o třetinu, pokud by Rusko se zemí zrušilo vízovou povinnost. K tomu se podle tamního vládce Vladimira Putina Moskva chystá v nejbližší době. Zatím platí cestování v bezvízovém režimu jen pro organizované turistické skupiny.