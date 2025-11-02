Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Čínští turisté v Rusku
Zdroj: ČT24

Obrovské náklady na agresi proti Ukrajině i následné sankce podle mnoha ekonomických ukazatelů dělají problémy ruské ekonomice. Ta je navíc čím dál závislejší na vztazích s Čínou. A platí to i v turistice. Podle oficiálních statistik teď míří do Ruska šedesát procent návštěvníků právě z Číny.

Rudé náměstí s Kremlem – místo, kam míří naprostá většina turistů včetně těch čínských. Centrum ruské metropole si prohlédl také třicetiletý Ťia Jü-nan z Pekingu. „To je, proč jsme tady. Uděláme si tady s manželkou fotografie. Máme hezký den,“ vysvětlil.

Kvůli válce na Ukrajině, kterou Rusko vede už čtvrtým rokem, se prudce propadl počet turistů ze Západu. Návštěvníky z Číny ale ruská agrese vůči sousední zemi neodrazuje. „Zajímá mě místní kultura. To je důvod, proč jsem tady,“ říká turista Čung Sen.

Právě na čínskou klientelu cílí Alexander Lvov z Asociace ruských turistických kanceláří. Číňany vozí do Ruska od roku 2021. „Mají ohromný potenciál. Doufáme, že velmi rychle dosáhneme počtu turistů jako před pandemií. A také, že to dál poroste,“ tvrdí Lvov.

Levná ropa může Putinovi ztížit financování války
Ruský voják s nášivkou s Vladimirem Putinem

Návštěvníci z Číny mají pro ruský rozpočet v době války významný finanční přínos. Ročně v Rusku nechají v přepočtu zhruba 60 miliard korun. „Utrácejí především za suvenýry. Dále jsou to doplňující služby jako doprava, exkurze, stravování, hotely a tak dále. Jsou to velké peníze,“ pochvaluje si Lvov.

Počet turistů z Číny by se podle expertů mohl zvýšit až o třetinu, pokud by Rusko se zemí zrušilo vízovou povinnost. K tomu se podle tamního vládce Vladimira Putina Moskva chystá v nejbližší době. Zatím platí cestování v bezvízovém režimu jen pro organizované turistické skupiny.

Výběr redakce

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

před 1 hhodinou
Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

před 1 hhodinou
Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

před 1 hhodinou
PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

před 1 hhodinou
Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

před 2 hhodinami
Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

00:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

před 4 hhodinami
Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Obrovské náklady na agresi proti Ukrajině i následné sankce podle mnoha ekonomických ukazatelů dělají problémy ruské ekonomice. Ta je navíc čím dál závislejší na vztazích s Čínou. A platí to i v turistice. Podle oficiálních statistik teď míří do Ruska šedesát procent návštěvníků právě z Číny.
před 1 hhodinou

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Britská policie pokračuje ve vyšetřování útoku nožem ve vlaku ve východní Anglii. Zraněno bylo jedenáct lidí, podle původních informací devět vážně, z toho dva jsou stále v kritickém stavu. Na místě činu zadržela policie dva muže, přičemž jednoho již propustila. Druhý podle médií zůstává ve vazbě. Důkazy zatím podle úřadů nenasvědčují tomu, že šlo o terorismus. Ve vlacích a na nádražích budou v neděli platit zvýšená bezpečnostní opatření.
00:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října jsou malí zločinci, a ne profesionálové napojení na organizovaný zločin. Řekla to v neděli rozhlasové stanici franceinfo pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.
před 4 hhodinami

Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident

Teherán znovu a s větší silou vybuduje svá jaderná zařízení. O výrobu jaderné zbraně ale neusiluje. Místním médiím to podle agentury Reuters řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. Spojené státy v červnu íránská jaderná zařízení bombardovaly a americký prezident Donald Trump varoval, že nařídí nové útoky, pokud se Teherán pokusí zařízení obnovit.
před 10 hhodinami

Nejméně 23 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika

Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informoval o tom guvernér státu Sonora Alfonso Durazo mexická média, podle něhož je dalších jedenáct lidí zraněných. Média uvádějí, že jsou mezi mrtvými čtyři děti. Policie se domnívá, že za výbuchem a následným požárem nebyl úmysl, ale technická závada.
04:29Aktualizovánopřed 14 hhodinami

USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.
před 14 hhodinami

Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahem kvůli násilnostem na tamních křesťanech

Americký prezident Donald Trump požádal ministerstvo obrany, aby začalo plánovat případný vojenský zásah v Nigérii, pokud bude tamní vláda podle něj nadále umožňovat zabíjení křesťanů. Šéf Bílého domu to v sobotu napsal na své sociální síti Truth Social. Americká vláda podle něj okamžitě zastaví veškerou pomoc a podporu Nigérii, která je nejlidnatější zemí v Africe.
před 22 hhodinami

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

K pobřeží Venezuely míří nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená křižníky a torpédoborci. V oblasti už dva měsíce operuje téměř desítka válečných lodí, které podle USA potopily patnáct plavidel údajných pašeráků drog a zabily celkem 61 lidí. Američtí zákonodárci i právní experti upozorňují, že Trumpova administrativa by k tomu měla mít souhlas Kongresu, což nemá. Washington obviňuje režim Nicoláse Madura z napojení na narkokartely. Přítomnost úderného svazu i přelety bombardérů zvyšují napětí, zatímco média spekulují o možné americké intervenci, tu však Donald Trump popírá.
před 23 hhodinami
Načítání...