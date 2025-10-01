Rakousko zpřísňuje podmínky držení střelných zbraní, od středy na ně zájemci budou čekat déle, což umožní jejich lepší prověření. V budoucnu také stoupne minimální věk pro nákup zbraní. Vídeň se v reakci na červnový útok ve škole ve Štýrském Hradci odhodlala k nejhlubším změnám za poslední dekády. Jižní soused patří k zemím s největším množstvím zbraní mezi lidmi.
Rakousko zpřísňuje podmínky pro držení zbraní
Rakouský kancléř Christian Stocker v červnu po vraždění jedenadvacetiletého bývalého studenta, který zabil ve Štýrském Hradci deset lidí, prohlásil, že je potřeba v pravidlech držení zbraně „výrazně přitvrdit“. Vraha k armádě dříve nepustili kvůli duševní labilitě. Psychotesty však prošel a pistoli i brokovnici získal legálně. Průkaz k vlastnictví zbraně měl, k nošení na veřejnosti nikoliv.
Po čtvrt roce poslanci schválili změny – pistole bude možné získat ne v jedenadvaceti, ale až v pětadvaceti letech. U pušek se limit zvyšuje z 18 na 21 let a zpřísnit se mají také psychotesty.
„Někteří byli netrpěliví: proč to trvá tak dlouho? Protože jde o nejvýznamnější novelu zbraňového zákona za třicet let,“ prohlásil tamní ministr vnitra Gerhard Karner.
Zbraň bude možné koupit pouze u registrovaných prodejců, nikoliv soukromě od jiného vlastníka. Právě to byl případ i štýrskohradeckého střelce. „Vím, že nikdy nebudeme schopni zabránit všemu, ale po smrti deseti lidí nemůžeme jen tak sedět a nedělat nic,“ řekl rakouský poslanec Philip Kucher.
Na zakoupenou zbraň bude místo tří dnů nutné čekat čtyři týdny, čímž úřady získají více času na prověření zájemce.
Vysoký podíl zbraní mezi lidmi
Rakousko přitom patří ke státům s největším podílem zbraní mezi lidmi. Alespoň jednu oficiálně vlastní čtyři sta tisíc osob, tedy každý dvacátý. Pokud jde o celkové množství, odhaduje se až třicet zbraní na sto obyvatel.
Více jsou v Evropě ozbrojení už jen Srbové, Černohorci, Kypřané nebo Finové. Vysoká čísla v Rakousku drží i sportovní a lovecká střelba. U nejznámějšího výrobce Steyr Arms tvořily loni civilní zbraně celou polovinu produkce.
„Pokud se podíváme především na lovecké kulovnice, tak tradičně nejsilnějšími trhy jsou Polsko, Rakousko, Německo, Francie,“ informoval výkonný ředitel Steyr Arms Milan Šlapák.
Pro sportovní střelce a lovce platí přísnější pravidla, proto se jich zákon většinou netýká. I ti s licencí získanou v posledních dvou letech o ni ale musí znovu požádat.