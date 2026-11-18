Jak fungovala síť Jeffreyho Epsteina, do které se dostaly stovky mladých dívek, a proč selhaly kontrolní mechanismy i úřady? Americká zpravodajka Jana Ciglerová a Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem rozebírají psychologii groomingu, nebezpečnou asymetrii moci i současné politické zákulisí ve Washingtonu. V závěrečné epizodě je rozebíráno i to, jak Bílý dům řešil kauzu v nejpřísněji střežené místnosti, jak do skládačky zapadá výslech Billa Gatese nebo proč Melania Trumpová narychlo vyvracela drby z brazilských novin.
Šestidílná série České televize Složky pana Epsteina rozkrývá pozadí jednoho z nejvýraznějších skandálů moderní historie. Moderátorka Barbora Maxová spolu se zpravodaji ČT a experty rozebírá miliony stran zveřejněných dokumentů, které měly přinést odpovědi, ale místo toho vyvolaly další vlnu pochybností.
Jak se z kriminální kauzy stalo palivo pro globální konspirační teorie? A proč veřejnost postupně přestává věřit oficiálním verzím událostí?
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