Bývalý princ Andrew přišel o tituly, z Windsoru se stěhoval nedobrovolně a nyní čelí vyšetřování a řadě obvinění. Nové tisíce e-mailů v kauze Jeffreyho Epsteina ale neotřásají jen Buckinghamským palácem. Londýnská zpravodajka ČT Katarína Sedláčková v páté epizodě série vysvětluje, jak citlivé informace z britské diplomacie proudily k americkému miliardáři Jeffremyu Epsteinovi nebo proč aféra kromě královské rodiny potápí i klíčové postavy britské politické scény.
Šestidílná série České televize Složky pana Epsteina rozkrývá pozadí jednoho z nejvýraznějších skandálů moderní historie. Moderátorka Barbora Maxová spolu se zpravodaji ČT a experty rozebírá miliony stran zveřejněných dokumentů, které měly přinést odpovědi, ale místo toho vyvolaly další vlnu pochybností.
Nové epizody sledujte a poslouchejte od úterý 13. října každý týden na iVysílání, YouTube a ve všech podcastových aplikacích.