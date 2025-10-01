Polsko prodlouží kontroly na hranicích s Německem a Litvou do 4. dubna 2026, oznámilo ve středu tamní ministerstvo vnitra podle agentury Reuters. Varšava kontroly poprvé zavedla v létě. Podobný krok dříve přijalo i Německo, jehož cílem bylo omezit nelegální migraci.
Polsko prodlouží kontroly na hranicích do jara 2026
„Prodlužujeme hraniční kontroly s Německem a Litvou, abychom mohli sledovat migrační trasu vedoucí z pobaltských států přes Polsko do západní Evropy,“ uvedl ministr vnitra Marcin Kierwiński.
Hraniční kontroly původně Polsko zavedlo na začátku července na jeden měsíc a v srpnu je prodloužilo o další dva měsíce. Ministerstvo vnitra potvrdilo agentuře Reuters, že nové prodloužení vstoupí v platnost 5. října a potrvá do 4. dubna 2026.
Situace na polsko-běloruské hranici
Polsko čelí od roku 2021 migrační krizi, kterou podle něj na jeho východní hranici vyvolaly Bělorusko a Rusko. Obě země i přes množství důkazů popírají, že by migranty k překročení hranic povzbuzovaly.
Ministerstvo uvedlo, že v prvních osmi měsících roku 2025 bylo na polsko-běloruské hranici zaznamenáno téměř 25 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice. Pohraniční stráž zadržela téměř pět set státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně překročili hranici z Litvy do Polska.
Více než 2100 osob bylo zadrženo při pokusu o překročení hranice z Polska do Německa, včetně téměř 550 cizinců, kteří předtím nelegálně překročili polsko-běloruskou hranici, napsala agentura Reuters.