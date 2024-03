Pobaltí si připomnělo výročí sovětských deportací. Na Sibiři přišly o život tisíce lidí

Horizont ČT24: Výročí deportace obyvatel Pobaltí do Ruska (zdroj: ČT24)

Sovětský svaz před 75 lety zahájil deportace obyvatel Pobaltí do Ruska. Nucené vystěhování občanů Estonska, Lotyšska a Litvy mířilo proti odpůrcům násilné kolektivizace a dalším nepřátelům režimu. Během pouhých čtyř dní Sověti deportovali 94 tisíc lidí. O zrůdnosti operace svědčí fakt, že přes 44 procent tvořily ženy a téměř 30 procent děti. Víc než čtyři tisíce z nich zahynuly během prvního roku ve vyhnanství.

„Náš dědeček byl vyhoštěn na 25 let za to, že byl dobrým hospodářem, vlastnil mlýn a poctivě pracoval. Mlýn si postavil vlastníma rukama. Ale ‚přející‘ spoluobčané o něm napsali zprávu a deportovali ho,“ vzpomíná příbuzná deportovaného Alla Stolcereová z lotyšské Rigy.

„Probudili nás v noci a řekli, že nás převážejí do sousední republiky,“ popsal pamětník deportace z Lotyšska Valdis Brumanis.

Podobně to vypadalo i v sousedních zemích. Jeden z nejčernějších dnů své historie si připomněla i Litva, kterou muselo před 75 lety opustit bezmála 32 tisíc lidí a Lotyšsko, které přišlo o víc než 42 tisíc občanů.

„Moje rodina to zvládla. Stejně jako moje matka přežila moje babička, prababička a dědeček. Bohužel ne všem se vedlo tak dobře. Na Sibiři přišly o život tisíce lidí. Myslím, že každá estonská rodina má podobný příběh,“ popsala Kallasová v projevu k výročí odsunu.

Ruské úřady poslaly v dobytčích vagónech na Sibiř asi 20 700 obyvatel Estonska, z toho 80 procent tvořily ženy a děti. Nejmladší deportované byly tři dny, nejstarší 95 let. Byli mezi nimi i příbuzní premiérky Kaji Kallasové, včetně její matky, které tehdy bylo šest měsíců.

Masová deportace, zahájená 25. března 1949, se zapsala do historie Estonska jako nejagresivnější čin Sovětského svazu proti tamním občanům. V hlavním městě Tallinnu si Estonci připomněli oběti sovětské krutosti zapalováním svíček.

Hlavní analytik Hospodářských novin a znalec Pobaltí Martin Ehl v Pořadu Horizont ČT24 zmínil, že pro občany Pobaltí je záležitost stále velmi živá a do značné míry ovlivňuje jejich vztah k současnému Rusku i početné ruskojazyčné menšině v Pobaltí. „Shodou okolností jsem se na to dneska ptal jedné lotyšské známé a ta mi vyprávěla příběh své sousedky, která až někdy do roku 2005 spala s pistolí pod postelí, protože se obávala nové deportace, protože tam byla odvlečená jako sedmiletá,“ vyprávěl.

Soužití s Rusy v Pobaltí je podle Ehla po řadě historických neshod a křivd složité. „Ruská menšina, zejména ta starší část, žije v zajetí ruskojazyčných médií,“ prohlásil, prý se nachází v odlišném kulturním i jazykovém světě. Lepší je to u mladší generace ruské menšiny, zmínil.

Sověty řízené přesuny lidí z Pobaltí jsou známé jako takzvané Březnové deportace. Evropský soud pro lidská práva je v roce 2006 označil za zločiny proti lidskosti.

Nové nezávislosti na Sovětském svazu se země Pobaltí dočkaly na začátku 90. let. Až tehdy bylo možné svobodně mluvit taky o deportacích. Souhrnný počet těch, kdo byli do té doby odvlečeni nebo vyhnáni, odborníci odhadují na víc než půl milionu.