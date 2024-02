„Nemohli jsme říct, že jsme na straně Kyjeva.“ Ukrajinské děti pomáhají z Ruska navracet dobrovolníci

Natalia Galičová z obavy před ruskou invazí poslala obě své děti na ukrajinský venkov k příbuzným. Do vesnice se ale dostaly okupační jednotky, děti se kvůli sporům v rodině matce vrátit nemohly. Dceři Valerii pomohla až síť dobrovolníků, její syn se však po dovršení osmnácti let rozhodl pro život v Rusku. Obdobné případy nejsou ojedinělé, Moskva ukrajinské děti mnohdy posílá do Ruska na převýchovu či k adopci. Na Ukrajině natáčel zpravodaj ČT David Miřejovský.

Dcera s matkou se od sebe nepohnou, neustále se drží za ruce a v očích se jim objeví slzy, když vzpomínají na měsíce odloučení. Natalia Galičová žila před dvěma lety se dvěma dospívajícími dětmi v ukrajinském Severodoněcku. Ruskou invazi prý čekala, proto tehdy patnáctiletou Valerii a sedmnáctiletého syna Ivana poslala na vesnici k rodině jejich otce – svého exmanžela. Doufala v to, že se venkovu boje vyhnou a děti tam budou v bezpečí. Vesnici však po dvou týdnech obsadily ruské invazní jednotky a proruští příbuzní odmítli pustit děti domů. „Nemohli jsme říct, že jsme na straně Ukrajiny, to by bylo nebezpečné,“ popisuje dcera Valeria. Její matka přitom sama přežila ostřelování Severodoněcku, kde zůstala, ve sklepě. Před boji pak utekla do Kyjeva, kde začala přemýšlet nad tím, jak dostat děti k sobě. „Byla to hrůza. Nežila jsem, jen jsem přežívala,“ vzpomíná.