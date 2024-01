Nezletilého Bohdana unesli do Ruska. Zachráněný sirotek teď pomáhá dalším ukrajinským dětem

Od začátku války bylo z Ukrajiny do Ruska odvlečeno více než devatenáct tisíc dětí, uvádí ukrajinský Národní informační úřad. Zpět do vlasti se podařilo vrátit jen necelé čtyři stovky z nich. Jedním z nich je i sirotek Bohdan Jermochin, se kterým natáčela zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová. Jermochin, který v Rusku musel do nové rodiny, se nyní snaží pomáhat dětem s podobným osudem.