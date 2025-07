Pellegrini vyzval na Devíně k jednotě, Fico kritizoval EU

„Mluvme jazykem upřímným, ze srdce, ale jazykem, který nás všechny spojuje,“ vyzval slovenský prezident.

Premiér Fico se ale soustředil na kritiku Bruselu. „Evropské unii, ale i celému světu dnes chybí osobnosti, které by se aspoň něčím mohly přirovnat k soluňským bratrům,“ prohlásil.

V publiku seděl i český host. Kardinál Dominika Duka sloužil o pár hodin dříve mši v Nitře. Mimo jiné se omluvil za Čechy, kteří podle něj poučují Slováky o demokracii. „Já vždy, když půjdu do České republiky, budu nést klobouk v ruce, a ne klobouk na hlavě. Velké díky za to, co jste dnes (v sobotu) v Nitře řekl,“ vyjádřil mu vděk Fico.

Aktuální témata slovenský premiér zdůrazňoval i dál. Kritizoval evropské lídry, opět vyzval ke konzervativním změnám ústavy. Na Devíně k tomu vyzýval už před rokem.