Organizace OSN bude muset v příštích měsících snížit o čtvrtinu stavy svých mírových jednotek. Nedostatkem financí trpí organizace kvůli krácení příspěvku ze strany Spojených států. Úspory se podle agentury Reuters dotknou devíti mírových misí. Celkem působí v mírových silách OSN ve světě 61 tisíc vojáků a policistů a několik tisíc civilistů.
OSN chybí peníze na mírové síly, čtvrtinu pošle domů
Nejmenovaný vysoký představitel OSN řekl agenturám Reuters a AFP, že organizace bude muset „vrátit do vlasti 25 procent vojáků a policistů na mírových misích, jejich vybavení a situace se dotkne i velkého počtu civilních pracovníků“.
Podle agentury AFP se tak počty vojáků a policistů nasazených v mírových misích OSN sníží až o 14 tisíc uniformovaných příslušníků.
Největší své mírové mise má OSN v Africe či na Blízkém východě. Úspory se podle Reuters dotknou Jižního Súdánu, Demokratické republiky Kongo, Libanonu, Kosova, Kypru, Středoafrické republiky, Západní Sahary, demilitarizované zóny na Golanských výšinách mezi Izraelem a Sýrií a oblasti Abyei společně spravované Jižním Súdánem a Súdánem.
Podle údajů k 31. srpnu nejvíce vojáků a policistů v misích poskytly Nepál, a to přes šest lidí, Rwanda a Bangladéš. V misích OSN sloužilo také deset lidí z České republiky.
Americký nedoplatek
Pokles rozpočtu na mírové mise souvisí se snížením amerického příspěvku. Washington dosud zajišťoval 26 procent financí. Následuje Čína, která přispívá 24 procenty. Tyto platby přitom nejsou dobrovolné, podotýká Reuters.
Podle původního plánu v současném rozpočtovém roce, který začal v červenci, měly Spojené státy přispět částkou 1,3 miliardy dolarů (27 miliard korun). Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa již oznámila, že hodlá vyplatit jen zhruba polovinu této částky.
USA měly již před začátkem nového fiskálního roku nedoplatky ve výši 1,5 miliardy dolarů (31 miliardy korun), řekl agentuře další činitel OSN. Washington nyní podle něj dluží dalších 1,3 miliardy dolarů, čímž se jeho celková nesplacená částka zvýšila na více než 2,8 miliardy dolarů (58,8 miliardy korun).
Rozpočtový úřad Bílého domu kromě toho navrhl zrušit financování mírových misí OSN v roce 2026 s odkazem na selhání operací v Mali, Libanonu a Demokratické republice Kongo.
Generální tajemník OSN António Guterres v současnosti hledá způsoby, jak zlepšit efektivitu organizace a snížit náklady, píše Reuters.