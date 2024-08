Německo založilo první zahraniční základnu od druhé světové války

Němečtí vojáci se poprvé od konce druhé světové války chystají na stálé nasazení v zahraničí. Tento týden byla zahájena výstavba rozsáhlé základny v Litvě, která má do tří let pojmout až čtyři tisícovky příslušníků Bundeswehru. V Berlíně se zároveň vedou stále živější debaty, zda bude Německo i nadále poskytovat pomoc bojující Ukrajině ze spolkového rozpočtu, nebo použije jiné zdroje.

Založení nové vojenské základny Německa v Pobaltí je jedním z vedlejších efektů ruské invaze na Ukrajinu. Nacházet se bude v litevském Rūdninkai, jedná se o vesnici, ze které je to do metropole Vilniusu jen necelých třicet kilometrů – na hranici s Běloruskem je to ještě o něco méně. Díky tomu má polohu, která podtrhuje strategický význam litevsko-německého podniku.

„To není jen nějaké předvádění se, ukázka síly nebo jen řečičky o velkých budovách a vojenských vozidlech. Jde o velmi seriózní plánování toho, co potřebujeme, abychom skutečně odstrašili případného protivníka,“ prohlásila litevská premiérka Ingrida Šimonytėová.