Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv a zabaví jeho majetek. Policie také prohledala prostory dvou dalších islámských sdružení, informovalo ve středu německé ministerstvo vnitra, které citovala agentura Reuters.
Policie v rámci předběžného vyšetřování prohledala sedm nemovitostí v Hamburku a dalších dvanáct v Berlíně a spolkové zemi Hesensko spojených se skupinami Generation Islam a Realitaet Islam, uvedlo ministerstvo v prohlášení.
„Budeme s plnou silou zákona reagovat na kohokoli, kdo agresivně volá po chalífátu v našich ulicích, podněcuje nenávist vůči židům a státu Izrael a pohrdá právy žen a menšin,“ uvedl v prohlášení ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Zákaz požadovala řada politiků
Zákaz radikálního islámského uskupení Muslim Interaktiv už na jaře loňského roku požadovala řada německých politiků po propalestinském protestu, který organizátoři spojení s tímto sdružením svolali v Hamburku.
Účastníci protestu tvrdili, že Německo i v souvislosti s izraelským zásahem v palestinském Pásmu Gazy vede protiislámskou politiku a že muslimové v zemi čelí mediální kampani. S sebou měli transparenty jako „Řešením je chalífát“ či „Německo = diktatura hodnot“. Dav opakovaně na výzvu organizátorů skandoval Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký).