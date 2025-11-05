Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv a zabaví jeho majetek. Policie také prohledala prostory dvou dalších islámských sdružení, informovalo ve středu německé ministerstvo vnitra, které citovala agentura Reuters.

Policie v rámci předběžného vyšetřování prohledala sedm nemovitostí v Hamburku a dalších dvanáct v Berlíně a spolkové zemi Hesensko spojených se skupinami Generation Islam a Realitaet Islam, uvedlo ministerstvo v prohlášení.

„Budeme s plnou silou zákona reagovat na kohokoli, kdo agresivně volá po chalífátu v našich ulicích, podněcuje nenávist vůči židům a státu Izrael a pohrdá právy žen a menšin,“ uvedl v prohlášení ministr vnitra Alexander Dobrindt.

Zákaz požadovala řada politiků

Zákaz radikálního islámského uskupení Muslim Interaktiv už na jaře loňského roku požadovala řada německých politiků po propalestinském protestu, který organizátoři spojení s tímto sdružením svolali v Hamburku.

Účastníci protestu tvrdili, že Německo i v souvislosti s izraelským zásahem v palestinském Pásmu Gazy vede protiislámskou politiku a že muslimové v zemi čelí mediální kampani. S sebou měli transparenty jako „Řešením je chalífát“ či „Německo = diktatura hodnot“. Dav opakovaně na výzvu organizátorů skandoval Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký).

Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím
Těla rukojmí z Pásma Gazy převážel Červený kříž

Výběr redakce

Okamurovi někteří poslanci vytýkají rasismus či šíření strachu

ŽivěOkamurovi někteří poslanci vytýkají rasismus či šíření strachu

08:57Aktualizovánopřed 18 mminutami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

11:49Aktualizovánopřed 25 mminutami
Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 35 mminutami
Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

před 47 mminutami
Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

13:48Aktualizovánopřed 57 mminutami
Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

před 1 hhodinou
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina.
05:54Aktualizovánopřed 35 mminutami

Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

Lotyšský parlament o rok odložil debatu a nové hlasování o odstoupení od Istanbulské úmluvy. Dokument má chránit ženy před násilím. O rozhodnutí informovala lotyšská média a zpravodajské agentury. Tamní parlament minulý čtvrtek odhlasoval – jako první v Evropské unii (EU) – odstoupení od úmluvy. Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs ovšem příslušný zákon nepodepsal a vrátil jej poslancům zpět se žádostí, aby své rozhodnutí přezkoumali.
před 47 mminutami

„Heslo kamer bylo ‚Louvre‘.“ Zabezpečení muzea mělo obří vady, píše deník

Francouzský deník Libération napsal, že různé audity bezpečnostních systémů pařížského muzea Louvre odhalily závažné problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti a že tyto problémy přetrvávaly déle než deset let. Jeden z těchto auditů, který v roce 2014 provedla francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost, například ukázal, že heslo do kamerového systému muzea bylo „Louvre“.
před 1 hhodinou

Mamdani se hlásí k americkým socialistům, v kampani si od nich držel odstup

Zohran Mamdani po vítězství ve volbách bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Je členem Demokratické strany a organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje politiky či aktivisty na americké levici. Jeho úspěch může naznačit, jaký postup demokraté zvolí před volbami do Kongresu v roce 2026. Americký prezident Donald Trump a další kritici Mamdaniho označují za komunistu, což politik odmítá.
10:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv a zabaví jeho majetek. Policie také prohledala prostory dvou dalších islámských sdružení, informovalo ve středu německé ministerstvo vnitra, které citovala agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Demokratické kandidátky uspěly i ve volbách guvernéra ve Virginii a v New Jersey. Hlasování podle experta mohl ovlivnit takzvaný shutdown vlády.
05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič najel do lidí na francouzském ostrově Oléron a zranil jich deset, píše Le Parisien. Agentura AFP píše o čtyřech zraněných v kritickém stavu. Podle deníku řidiče policie zadržela, když se pokoušel zapálit své auto. Podle dostupných informací bylo najetí úmyslné a řidič křičel Alláhu akbar. Na místo zamířil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
11:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Počet obětí po tajfunu Kalmaegi na Filipínách už stoupl na 66, dalších 26 osob se pohřešuje. Živel se prohnal nad centrální částí souostroví. Ve městě Cebu lidé odklízejí trosky poničených domů a vraky aut v ulicích.
před 4 hhodinami
Načítání...