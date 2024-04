Nebýt ruské invaze, NATO se nevzchopí, míní Kovanda. Aliance dle Landovského našla politickou jednotu

Tereza Rozalie Vochozková

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Role NATO v nebezpečném světě (zdroj: ČT24)

Severoatlantická aliance ve čtvrtek slavila 75 let od svého založení. Podle velvyslance České republiky při NATO Jakuba Landovského během několika let prošla podstatnou změnou v oblasti vojenských schopností a připravenosti na válku a zároveň našla politickou jednotu. „Nejsou tu mezery, ve kterých by mohlo Rusko či jiní najít prostor na páchání nepravostí,“ řekl v pořadu Události, komentáře. NATO je dle bývalého velvyslance Česka při NATO Karla Kovandy v dobrém stavu i kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Nebýt jí, Aliance se dle něj nevzchopí a neuvědomí si původní účel své existence.

„Je to strašná věc to říkat, ale je v dobrém stavu i díky ruské válce na Ukrajině,“ podotkl Kovanda. Nebýt ruské invaze na Ukrajinu, Aliance se podle něj nevzchopí, nepřijme další dvě země a neuvědomí si původní účel své existence. „Dost možná by pokračovala ve vnitřních neshodách,“ doplnil. Největší „bitva“, která Alianci nyní čeká, je dle Landovského podpora Ukrajiny. Nelze odhlédnout od toho, že výsledek konfliktu výrazně zhorší, nebo naopak zlepší pozici v oblasti kolektivní obrany, zdůraznil. „Je potřeba Ukrajině dodat to, co potřebuje. Tím totiž pomáháme i naší obraně. Budeme si ji moci dovolit a budeme mít dost času připravit se na případný konflikt.“

Zatím pomoc Kyjevu byla podle Landovského založena na bázi dobrovolnosti. „NATO je vynikající platformou pro organizaci obrany, pro tvorbu interoperabilních schopností do budoucna i pro zajišťování logistiky a výkaznictví. Protože je nutné, aby břemeno pomoci Ukrajině sdílely alianční státy rovnoměrně,“ poznamenal. V tom by podle něj mohla Aliance pomoci. Na dotaz, zda v tomto ohledu cítí obavu z výsledku amerických prezidentských voleb, které se konají letos na podzim, odpověděl, že bychom neměli vycházet z toho, co neovlivníme. Výsledky prezidentských voleb v USA vždy dle Landovského znamenají změnu. „Evropa by se měla vždy snažit, aby se pojistila pro všechny případy. Tím, že bude mít vlastní schopnosti, tím, že její obranný průmysl bude prosperovat. A tím, že se bude věnovat konfliktu, který ohrožuje Evropu mnohem více než Spojené státy,“ zdůraznil.

„Trumpovzdorné“ NATO „Donald Trump se několikrát vyjádřil s určitými pochybnostmi o tom, jaká je role USA v NATO. Jeho hlavní nápor byl na to, aby si Evropa platila vlastní obranu, což jsou dvě procenta HDP. (...) V tomto měl Trump pozitivní roli,“ myslí si Kovanda. Zda bude mít nějaké jiné nápady, které se v práci a roli NATO odrazí, dle Kovandy těžko říci. Bude však úkolem evropských členských zemí a Kanady, aby bylo NATO „Trumpovzdorné“, prohlásil. Článek pět (na jehož základě smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se tak přispět na pomoc napadeným členům), je podle Kovandy důležitější pro ty země, které jsou na východ od Německa. „Země, které jsou nejvíce vystaveny ruskému tlaku, propagandě a podvratné činnosti. (...) Důležitost NATO je tam cítěna podstatně více než v těch více na Západ.“

Landovský rovněž podotkl, že místo spřádání plánů o nasazení vojáků, což nevyloučil třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, je mnohem lepší soustředit se na to, co Ukrajina potřebuje každý den. „Česká muniční iniciativa úplně změnila vnímání pomoci Ukrajině. Namísto debat o tom, zdali Evropa něco vyrobí dnes nebo zítra, se jala nakupovat na světových trzích. Ukázala všem, že to jde,“ prohlásil.