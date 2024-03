Proruskou vlivovou síť pomohla Česku odhalit i ukrajinská tajná služba SBU

Ukrajinská tajná služba SBU pomohla české kontrarozvědce odhalit proruskou vlivovou síť v Praze zaměřující se na europoslance. Napsala to ukrajinská tisková agentura Ukrinform s odvoláním na své zdroje. Ty agentuře řekly, že česká Bezpečnostní informační služba (BIS) odhalila před blížícími se červnovými volbami do Evropského parlamentu síť, kterou řídil spojenec ruského prezidenta Viktor Medvedčuk.

Proruská síť platila politikům za to, aby v evropských médiích chválili Rusko a jeho vládce Vladimira Putina, píše Ukrinform, podle něhož propagandistická síť také publikovala protiukrajinské a protievropské materiály na platformě nazvané Voice of Europe. Podle zdrojů agentury členové sítě usilovali o to, aby se do Evropského parlamentu dostalo co nejvíce proruských politiků.

Český premiér Petr Fiala (ODS) ve středu informoval o zařazení několika ruských subjektů na národní sankční seznam. Jde o zmíněnou společnost Voice of Europe, která je v Česku zaregistrovaná na polského občana. A figuruje na něm nově také politik a podnikatel Viktor Medvedčuk s politikem Arťomem Marčevským.