„Bezvýznamný krok,“ řekl Putin ke vstupu severských zemí do NATO. K hranici s Finskem ale pošle vojáky

Ruský vládce Vladimir Putin oznámil, že chce u hranic s Finskem rozmístit vojáky a zbraně. V rozhovoru pro RIA Novosti a televizí Rossija-1 zároveň označil vstup Finska a Švédska do NATO za „bezvýznamný krok“. Putin také znovu pohrozil, že pokud bude existence Ruska v ohrožení, je Moskva připravena vést jadernou válku. Ukrajina v noci podnikla další rozsáhlý dronový útok na cíle na ruském území, tvrdí ruští činitelé. Podle BBC hoří v rafinerii u Rjazaně.

Finsko a Švédsko se rozhodly pro vstup do NATO kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Moskva už dříve avizovala, že na rozšíření obranné aliance odpoví v pravou chvíli a beze spěchu. „Neměli jsme tam (na finské hranici) vojáky, teď tam budou. Nebyly tam systémy ničení, teď se tam objeví,“ prohlásil nyní Putin. „Z hlediska zajištění vlastních národních zájmů je to (pro Finsko a Švédsko) naprosto bezvýznamný krok,“ hodnotil vstup evropských zemí do Aliance.

Desítky let neutrální Finsko se 31. členskou zemí NATO stalo loni v dubnu, Švédsko do Aliance vstoupilo letos v březnu. Oba státy jsou stejně jako jejich spojenci přesvědčeni o tom, že členství v uskupení kolektivní obrany přispěje jak k jejich bezpečnosti, tak k bezpečnosti celé Aliance.

„Když ruský prezident (Vladimir) Putin zahájil před dvěma lety invazi na Ukrajině, chtěl zmenšit vliv NATO, získat více kontroly nad svými sousedy a zničit Ukrajinu jako suverénní stát. To se mu ale nepodařilo. Severoatlantická aliance je ještě silnější a Ukrajina je blíž na cestě k NATO než kdy dřív,“ zdůraznil nedávno šéf NATO Jens Stoltenberg.