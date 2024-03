Papež nevyzýval ke kapitulaci Ukrajiny, ale k zahájení mírových rozhovorů, tvrdí Vatikán

Papež byl v rozhovoru tázán na svůj postoj v debatě mezi těmi, kteří říkají, že by se Ukrajina měla vzdát, protože není schopna vypudit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo právo silnějšího. Tazatel v rozhovoru použil termín „bílá vlajka“. Papež na to podle Reuters zareagoval slovy, že „nejsilnější je ten, kdo zhodnotí situaci, pomyslí na lidi, má odvahu k bílé vlajce a jedná“.

Mluvčí Vatikánu v neděli podotkl, že papež termín „bílá vlajka“ zopakoval v reakci na novinářskou otázku. „Papež používá výraz bílá vlajka, reaguje na obraz navozený tazatelem, aby poukázal na zastavení násilností a na příměří dosažené díky odvaze vyjednávat,“ sdělil Bruni.

Vatikánský mluvčí také zdůraznil, že jinde v rozhovoru papež řekl, že „vyjednávání nikdy není kapitulací“.