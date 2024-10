Na německých univerzitách sílí antisemitismus

Na jejích dveřích se objevovaly samolepky jako „Bojkotujte izraelský apartheid“ a při dalších volbách do výboru vedla jedna studentská skupina kampaň se sloganem „Pokud nás budete volit, vyhodíme ze studentského výboru Židy“, uvedla v rozhovoru Spievaková s tím, že kvůli dalšímu tlaku nakonec z funkce odstoupila.

„Ve studentské skupině na platformě WhatsApp například lidé říkali, že jsem zneužila svou funkci a ptala se žadatelů o pozici ve výboru na jejich postoj k Izraeli a Palestině. To samozřejmě nebyla pravda. ‚Typický sionista‘, poznamenal jeden. Jiný uživatel o mně napsal: Doslova mě zastřelila očima a dívala se na mě znechuceně,“ popsala Spievaková.

„Sionisté ven, tohle je naše univerzita!“

Podobné zkušenosti mají i další studenti, v rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung (NZZ) je shrnuli například tři členové Židovského studentského svazu v Německu.

„Cykly přednášek na mé univerzitě jsou očerňovány jako sionistická propaganda. Graffiti na univerzitních kampusech dává rovnítko mezi sionismus a fašismus a popisuje Izrael jako stát s vraždami dětí a apartheidem,“ uvedla Rebecca Vaneevová, která studuje v Hamburku.

„V Berlíně došlo k prvnímu obsazení poslucháren v Německu, kdy bylo židovským studentům zabráněno ve vstupu do místností. Byli zatlačeni a křičeli na ně přes megafon: Sionisté ven, tohle je naše univerzita!“ dodal berlínský student Noam Petri. Připomněl také případ židovského studenta, kterého letos v únoru v Berlíně brutálně zbil propalestinský student. Obžaloba předpokládá antisemitský motiv.

„Sama jsem naštěstí žádné násilí nezažila. Co máme v Severním Porýní-Vestfálsku velmi často, jsou blokády – studentům, bez ohledu na to, zda jsou Židé, nebo ne, je odepřen přístup do pokojů, pokud jsou údajně sionisté,“ popsala pro NZZ Nicole Pastuhoffová studující v Duisburgu.

Na verbální obtěžování či vyhrožování si podle webu magazínu Die Zeit stěžují i někteří vysokoškolští vyučující, a to nejen v Německu, ale i Rakousku a Švýcarsku.