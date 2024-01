Pod okny jí procházejí tisícové protesty. Česká rabínka varuje před sílícím antisemitismem

Londýnem o víkendu prošla další mnohatisícová propalestinská demonstrace, policie přitom zadržela šest lidí za nenávistné projevy. Politici i zástupci židovské komunity upozorňují na rostoucí antisemitismus ve společnosti, a to včetně Kamily Kopřivové, která je historicky první Češkou, která se stala rabínkou a na svém postu slouží v Londýně.

Když se řekne rabín, většina lidí si představí starého vousatého muže v klobouku, nejlépe s talmudem v ruce. Kopřivová je však mladá žena, která pochází z nežidovské rodiny, vousy ani klobouk nenosí a žije v Londýně. „Nejsem starý muž s velkým plnovousem. Nad talmudem občas sedím. Spousta lidí ke mně chodí a ptá se mě na nejrůznější otázky,“ popsala rabínka.

Kopřivová původně studovala na Univerzitě Karlově v Praze, později ve studiích pokračovala v Jeruzalémě a poté i v Londýně, kde dnes působí. „Zajímala jsem se o filozofii náboženství a to jsem taky studovala na Karlově univerzitě. Součástí toho studia bylo podívat se do židovských komunit a zjistit, jak to tam funguje,“ řekla Kopřivová.

Dnes se hlásí k progresivnímu judaismu. V Londýně ale vnímá změny a nárůst antisemitismu, který se v britské společnosti objevil po nedávných událostech v Izraeli. Pod okny její synagogy mnohdy procházejí tisícové demonstrace. „Všechny ty veliké propalestinské pochody chodí velice blízko nás. Museli jsme sundat cedulku synagoga, kterou jsme měli vedle dveří,“ doplnila Kopřivová.

I proto si rabínka vybrala za svůj cíl vysvětlovat a osvětlovat judaismus. V knize, kterou napsala ještě „v zácviku“, popisuje židovství a boří mýty, jako třeba ten, že rabínem musí být jen starý a vousatý muž.