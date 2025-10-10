V rámci oslav 80. výročí vládnoucí Korejské strany práce v Pchjongjangu se na hlavním pódiu zaplněného Stadionu 1. máje ve čtvrtek k vůdci KLDR Kim Čong-unovi připojili čínský premiér Li Čchiang, ruský exprezident Dmitrij Medvěděv či vietnamský vůdce To Lam. Přítomny v totalitní zemi byly také zahraniční delegace a diplomaté, píše Reuters.
Medvěděv i čínský premiér na oslavách v KLDR načínali „novou kapitolu“
Severokorejský vůdce v rámci oslav jednal se svým vietnamským protějškem To Lamem o posílení spolupráce při řešení globálních výzev, uvedla dle Reuters agentura KCNA.
Zatímco mezinárodní sankce proti Pchjongjangu omezily spolupráci, vietnamská početná delegace ukazuje, že Hanoj chce dodat mnohem větší váhu svým trvalým vazbám z dob studené války, uvedl pro Reuters expert zabývající se politikou východní Asie na Boston College Khang Vu.
Kim jednal také s čínským premiérem – podle KCNA prohlásili, že tato návštěva znamená „novou kapitolu“ v rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi pod vedením jejich nejvyšších představitelů, a zavázali se k rozšíření strategického dialogu a výměn na vysoké úrovni.