KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to podle státních médií severokorejský vůdce Kim Čong-un, napsaly v pondělí agentury Reuters a AFP. Kim také uvedl, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pchjongjang je ochoten jednat s USA, pokud Washington ustoupí od požadavku, že se Severní Korea musí vzdát svého jaderného arzenálu.
„Na Trumpa mám dobré vzpomínky,“ řekl Kim. Jaderných zbraní se vzdát nehodlá
„Pokud se Spojené státy vzdají své absurdní obsese zbavit nás jaderných zbraní, přijmou realitu a budou si přát skutečné mírové soužití, tak nemáme důvodu nezasednout s nimi k jednomu stolu,“ řekl Kim podle státních médií v projevu k Nejvyššímu lidovému shromáždění.
Jaderné zbraně jsou podle Kima zárukou existence KLDR. „Nikdy se nevzdáme našich jaderných zbraní,“ uvedl severokorejský vůdce. Podle něj KLDR také není ochotná udělat ústupky výměnou za zmírnění či odvolání sankcí uvalených OSN. Kim uvedl, že sankce učinily Severní Koreu odolnější.
Kim také odmítl jednání s jižním sousedem. Nový jihokorejský prezident I Če-mjong, který je ve funkci od června, se snažil vysílat vstřícné signály Pchjongjangu. I v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že současný systém sankcí neodradil KLDR od vývoje a výroby jaderné zbraně.
„Na současného prezident Spojených států Donalda Trumpa mám osobně dobré vzpomínky,“ uvedl Kim, který se setkal s Trumpem během jeho prvního mandátu v letech 2018 a 2019 třikrát. Jednali o jaderném odzbrojení KLDR. Jednání však nakonec žádný konkrétní výsledek v této věci nepřinesla. Spojené státy jsou hlavním vojenským spojencem Jižní Koreje, kde mají významnou vojenskou přítomnost.