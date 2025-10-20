Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

V Kalifornii se při příležitosti oslav výročí námořní pěchoty v Camp Pendletonu uskutečnila i střelba ostrou dělostřeleckou municí. Před plánem cvičení, kdy měla baterie mimo jiné vystřelit přes místní dálnici I-5, varoval z bezpečnostních důvodů demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom a ze své autority uzavřel na dálnici provoz. Obavy se potvrdily, když šrapnel zasáhl i policejní auto z konvoje doprovázejícího viceprezidenta USA JD Vance, píše deník The New York Times (NYT).
Dělostřelecký granát při ukázce ostré střelby v rámci oslav 250. výročí námořní pěchoty v Camp Pendletonu zřejmě předčasně explodoval a úlomky dopadly mimo jiné na automobil a motocykl kalifornské dálniční hlídky, které byly součástí ochranky viceprezidenta. JD Vance se oslav účastnil spolu s ministrem obrany Petem Hegsethem.
Jeden z policistů popsal zvuk, „jako když kamínky narážejí do motorky“, zatímco dva další viděli, jak dvoucentimetrový kus střepiny zasáhl kapotu jejich vozu a zanechal v ní malý důlek. Další úlomky byly nalezeny na silnici poblíž motocyklu, uvedly The New York Times.
Podle zprávy kalifornské dálniční hlídky byl dělostřelecký granát vypálen ve 13:46 z oblasti White’s Beach, asi 1,2 kilometru jižně od Las Pulgas Road, kde byli policisté zaparkováni poté, co doprovodili Vance na akci.
Cvičení, během kterého se údajně mělo odpálit přibližně šedesát granátů ráže 155 milimetrů, bylo po předčasné explozi granátu ukončeno, uvedla dálniční hlídka.
„Jsme odhodláni zjistit hlavní příčinu incidentu a využít poznatky pro budoucí mise,“ řekla mluvčí 1. expediční jednotky námořní pěchoty v Camp Pendletonu Lindsay Pireková. Podrobnosti o použité munici ale nezveřejnila. Informaci, o jakou munici údajně šlo, později zveřejnila tisková kancelář guvernéra Newsoma na síti X s komentářem: „Toto považoval Bílý dům za bezproblémové pro přelet nad civilisty na hlavní dálnici. Naštěstí to guvernér zastavil.“
O bezpečnost provozu se guvernér přel s Trumpovou administrativou
I když střepiny zasáhly vozidla zaparkovaná na sjezdu z hlavní dálnice, při incidentu nebyl nikdo zraněn. To i díky tomu, že úřad guvernéra nechal úsek dálnice, přes který námořní pěchota vystřelila, uzavřít. Opatření způsobilo podle NYT kolem části dálnice, který denně využívá zhruba 80 tisíc lidí, rozsáhlé dopravní zácpy.
„Milujeme naše mariňáky a vděčíme Camp Pendletonu za mnoho, ale příště by viceprezident a Bílý dům neměli být tak lehkomyslní s lidskými životy kvůli svým okázalým projektům,“ uvedl Newsom v prohlášení pro deník The New York Times. Mluvčí Vance se odmítl k věci vyjádřit.
Rozhodnutí střílet ostré granáty z pobřežní oblasti bylo podle aktivního důstojníka dělostřelectva a bývalého poddůstojníka námořní pěchoty „neobvyklé“. Oba požádali o anonymitu ze strachu z odvety. Uvedli, že veškerý výcvik, který dosud v Camp Pendletonu pozorovali, probíhal na schválených střelnicích na hlavní straně základny, východně od dálnice – což je podle nich mnohem bezpečnější varianta, uvádí deník.