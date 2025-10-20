Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance


před 1 hhodinou|Zdroj: The New York Times

V Kalifornii se při příležitosti oslav výročí námořní pěchoty v Camp Pendletonu uskutečnila i střelba ostrou dělostřeleckou municí. Před plánem cvičení, kdy měla baterie mimo jiné vystřelit přes místní dálnici I-5, varoval z bezpečnostních důvodů demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom a ze své autority uzavřel na dálnici provoz. Obavy se potvrdily, když šrapnel zasáhl i policejní auto z konvoje doprovázejícího viceprezidenta USA JD Vance, píše deník The New York Times (NYT).

Dělostřelecký granát při ukázce ostré střelby v rámci oslav 250. výročí námořní pěchoty v Camp Pendletonu zřejmě předčasně explodoval a úlomky dopadly mimo jiné na automobil a motocykl kalifornské dálniční hlídky, které byly součástí ochranky viceprezidenta. JD Vance se oslav účastnil spolu s ministrem obrany Petem Hegsethem.

Trump nasadí v Memphisu Národní gardu, chce ji i v New Orleans
Ilustrační foto – Příslušníci americké Národní gardy

Jeden z policistů popsal zvuk, „jako když kamínky narážejí do motorky“, zatímco dva další viděli, jak dvoucentimetrový kus střepiny zasáhl kapotu jejich vozu a zanechal v ní malý důlek. Další úlomky byly nalezeny na silnici poblíž motocyklu, uvedly The New York Times.

Podle zprávy kalifornské dálniční hlídky byl dělostřelecký granát vypálen ve 13:46 z oblasti White’s Beach, asi 1,2 kilometru jižně od Las Pulgas Road, kde byli policisté zaparkováni poté, co doprovodili Vance na akci.

Cvičení, během kterého se údajně mělo odpálit přibližně šedesát granátů ráže 155 milimetrů, bylo po předčasné explozi granátu ukončeno, uvedla dálniční hlídka.

Původní článek o incidentu od listu The New York Times
The New York Times

„Jsme odhodláni zjistit hlavní příčinu incidentu a využít poznatky pro budoucí mise,“ řekla mluvčí 1. expediční jednotky námořní pěchoty v Camp Pendletonu Lindsay Pireková. Podrobnosti o použité munici ale nezveřejnila. Informaci, o jakou munici údajně šlo, později zveřejnila tisková kancelář guvernéra Newsoma na síti X s komentářem: „Toto považoval Bílý dům za bezproblémové pro přelet nad civilisty na hlavní dálnici. Naštěstí to guvernér zastavil.“

O bezpečnost provozu se guvernér přel s Trumpovou administrativou

I když střepiny zasáhly vozidla zaparkovaná na sjezdu z hlavní dálnice, při incidentu nebyl nikdo zraněn. To i díky tomu, že úřad guvernéra nechal úsek dálnice, přes který námořní pěchota vystřelila, uzavřít. Opatření způsobilo podle NYT kolem části dálnice, který denně využívá zhruba 80 tisíc lidí, rozsáhlé dopravní zácpy.

„Milujeme naše mariňáky a vděčíme Camp Pendletonu za mnoho, ale příště by viceprezident a Bílý dům neměli být tak lehkomyslní s lidskými životy kvůli svým okázalým projektům,“ uvedl Newsom v prohlášení pro deník The New York Times. Mluvčí Vance se odmítl k věci vyjádřit.

Kalifornský guvernér zažaluje Trumpa kvůli nasazení Národní gardy v Oregonu
Kalifornský guvernér Gavin Newsom

Rozhodnutí střílet ostré granáty z pobřežní oblasti bylo podle aktivního důstojníka dělostřelectva a bývalého poddůstojníka námořní pěchoty „neobvyklé“. Oba požádali o anonymitu ze strachu z odvety. Uvedli, že veškerý výcvik, který dosud v Camp Pendletonu pozorovali, probíhal na schválených střelnicích na hlavní straně základny, východně od dálnice – což je podle nich mnohem bezpečnější varianta, uvádí deník.

Výběr redakce

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 22 mminutami
Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

před 1 hhodinou
Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

13:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

12:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

před 2 hhodinami
Desítky velkých webů a aplikací hlásily problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací hlásily problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

V Kalifornii se při příležitosti oslav výročí námořní pěchoty v Camp Pendletonu uskutečnila i střelba ostrou dělostřeleckou municí. Před plánem cvičení, kdy měla baterie mimo jiné vystřelit přes místní dálnici I-5, varoval z bezpečnostních důvodů demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom a ze své autority uzavřel na dálnici provoz. Obavy se potvrdily, když šrapnel zasáhl i policejní auto z konvoje doprovázejícího viceprezidenta USA JD Vance, píše deník The New York Times (NYT).
před 1 hhodinou

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.
12:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vysloužilé lopatky větrných elektráren mohou chránit před pouští

Nová čínská studie popsala způsob, jak využít staré listy větrných turbín pro dlouhodobou a velmi účinnou ochranu před šířením pouští. Tyto zábrany by mohly fungovat hlavně u silnic a kolejí. Bylo by to jako zabít dvě mouchy jednou ranou: současně ochránit infrastrukturu před prachem z pouští a zbavit se téměř nezničitelných zbytků.
před 3 hhodinami

Desítky velkých webů a aplikací hlásily problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Mnoho z největších světových webových stránek a aplikací zasáhl výpadek, který postihl cloudovou službu Amazon Web Services (AWS) americké firmy Amazon. Kvůli němu nefunguje nebo má problémy řada mobilních aplikací včetně platforem Zoom, Signal, Snapchat nebo Duolingo, informují tiskové agentury. Podle webu Downdetector hlásili problémy také uživatelé obchodu Amazon, streamovací platformy PrimeVideo nebo platební služby PayPal.
11:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP), která dosud figurovala ve vládě, podepsala s menší Stranou inovace (JIP) koaliční smlouvu. Informovaly o tom agentury AFP a Kjódó, podle kterých je tak jisté, že se šéfka LDP Sanae Takaičiová stane první ženou v čele japonské vlády.
05:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.
před 3 hhodinami

Ruský plyn v EU skončí

Unijní ministři energetiky v pondělí podpořili návrh na postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie, přičemž úplný zákaz by měl být zaveden od 1. ledna 2028. Podle dánského předsednictví v Radě EU kompromis nepodpořily pouze dva státy. V minulosti měly k návrhu výhrady zejména Slovensko a Maďarsko. K prosazení návrhu ale stačila kvalifikovaná většina a bylo tak možné Bratislavu a Budapešť v pondělí přehlasovat.
před 3 hhodinami

Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře. Zemřeli dva lidé

Nákladní letoun z Dubaje sjel v neděli večer při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva lidé z letištního vozidla, čtveřici členů posádky letadla se podařilo zachránit a převézt do nemocnice, informovaly agentury Reuters a AP.
02:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...