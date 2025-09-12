Americký prezident Donald Trump oznámil nasazení Národní gardy v Memphisu ve státě Tennessee, aby tam podle něj zasáhla proti kriminalitě. Město dle agentury AP označil za „velice problémové“. Podle agentury Reuters rovněž řekl, že chce gardu poslat i do New Orleans ve státě Louisiana. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.
Trump nasadí v Memphisu Národní gardu, chce ji i v New Orleans
„Dáme to do pořádku, jako jsme to udělali ve Washingtonu,“ prohlásil Trump v rozhovoru s Fox News. Zmínil tak misi gardy v americkém hlavním městě, kde její povolání zdůvodnil vysokou kriminalitou. V srpnu, když vyslání rezervní složky do Washingtonu oznámil, sliboval vymýtit bezdomovectví a pozavírat místní zločince. Nyní Trump tvrdí, že ho starostka metropole Muriel Bowserová požádala, aby gardisté ve městě zůstali.
Ve Washingtonu nyní hlídkuje více než dva tisíce vojáků. Není jasné, kdy jejich mise skončí, i když armáda před týdnem prodloužila nasazení Národní gardy ve Washingtonu až do 30. listopadu.
Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal čtyři tisíce příslušníků Národní gardy a sedm set vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom se proti tomu vehementně bránil a taktéž se obrátil na soud, který rozhodl, že nasazení gardy v jižní Kalifornii bylo nezákonné.
Trump často hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York.