Ve Washingtonu se demonstrovalo proti nasazení Národní gardy


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Tisíce obyvatel Washingtonu vyšly v sobotu do ulic na protest proti nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa v hlavním městě Spojených států, píše agentura Reuters.

Účastníci protestu skandovali „Trump musí odejít“, „osvoboďte D.C.“ či „postavte se tyranii“. Mezi přítomnými byli podle Reuters mimo jiné neregistrovaní přistěhovalci a podporovatelé Palestiny.

Jeden z účastníků, Alex Laufer, sdělil Reuters, že přišel protestovat proti „okupaci“ Washingtonu. „Jsme proti autoritářskému režimu, federální policie a Národní garda musejí opustit naše ulice,“ dodal.

Trump Národní gardu do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států vyslal v srpnu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě a vyslal do ulic také příslušníky amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) .

Demonstrace ve Washingtonu
Zdroj: ČTK/AP/Jose Luis Magana

Data ministerstva spravedlnosti však dokládají, že četnost násilných trestných činů v hlavním městě v loňském roce klesla na nejnižší úroveň za posledních třicet let, poznamenal Reuters. Národní garda podléhá guvernérům padesáti států, kromě případů, kdy je povolána do federální služby. V hlavním městě garda podléhá přímo prezidentovi.

„To, co se snaží dělat ve Washingtonu, je to, co se snaží dělat i v jiných diktaturách,“ řekl Casey, který nechtěl uvést své příjmení. Dodal, že Trumpova administrativa zkouší, co budou lidé tolerovat, a je tomu třeba zabránit, dokud to jde.

Ve městě nyní hlídkuje více než dva tisíce vojáků, včetně těch ze šesti republikány ovládaných států. Není jasné, kdy jejich mise skončí, i když armáda tento týden prodloužila nasazení Národní gardy ve Washingtonu až do 30. listopadu, poznamenal Reuters.

Žaloba s cílem zablokovat nasazení gardy

Nejvyšší státní zástupce federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází metropole Washington, Brian Schwalb ve čtvrtek podal žalobu ve snaze zablokovat nasazení gardy v hlavním městě s odůvodněním, že krok je protiústavní a porušuje řadu federálních zákonů. Část obyvatel Washingtonu ale nasazení Národní gardy uvítala, a to zejména v chudších oblastech, kde je kriminalita rozšířená. Gardisté jsou však podle Reuters nejvíce vidět v centru a v turisticky frekventovaných oblastech.

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová ocenila Trumpovo nasazení federálních orgánů ve městě, zároveň však vyjádřila naději, že mise Národní gardy brzy skončí. Bowserová uvedla, že od nasazení došlo k výraznému poklesu kriminality, včetně krádeží vozidel. Tento týden starostka podepsala nařízení, které vyžaduje, aby město koordinovalo svou činnost s federálními bezpečnostními úřady.

