Kalifornský guvernér zažaluje Trumpa kvůli nasazení Národní gardy v Oregonu

Kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že podává žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli údajnému nasazení 300 příslušníků kalifornské Národní gardy ve státě Oregon. Napsal o tom list The Guardian. Podle guvernéra Trump „ignoruje rozhodnutí soudu“. Soudkyně federálního soudu v Oregonu Karin Immergutová totiž dočasně zablokovala rozhodnutí americké administrativy nasadit oregonskou Národní gardu ve městě Portland.
„Jsou na cestě tam,“ napsal Newsom. Trumpova administrativa podle něj „útočí na právní stát, ignoruje soudní příkazy a jedná se soudci“ – včetně těch, které jmenoval sám Trump – jako s politickými oponenty. Podle Newsoma Trumpův záměr nasadit Národní gardu nemá nic společného se zajištěním veřejného pořádku, jedná se podle něj o moc.
Veřejnost podle kalifornského guvernéra nemůže přehlížet bezohledné a autoritářské jednání prezidenta Spojených států.
Soudkyně Immergutová rozhodla na základě žaloby podané státem Oregon a městem Portland. Trump vyslání jednotek oznámil 27. září. Podle ministerstva obrany mělo 200 příslušníků oregonské Národní gardy chránit federální majetek v místech, kde probíhají nebo pravděpodobně proběhnou protesty.
Žalobci podle soudkyně ale dokázali, že demonstrace u imigračních zařízení nebyly ve dnech nebo týdnech předcházejících prezidentovu nařízení o nasazení Národní gardy výrazně násilné ani rušivé. Rozhodnutí soudkyně Immergutové je dočasné, vyprší 18. října.