Federální soudkyně v americkém státu Oregon dočasně zablokovala administrativě prezidenta Donalda Trumpa nasazení Národní gardy v Portlandu na severozápadě Spojených států. Rozhodla tak na základě žaloby podané státem a městem, uvedla agentura AP. Rozhodnutí soudkyně vyprší 18. října, informovala agentura AFP.
Federální soudkyně dočasně zakázala Trumpovi vyslat Národní gardu do Portlandu
Žalobci tvrdí, že nasazení Národní gardy by porušilo ústavu i federální zákon, který obecně zakazuje použit ozbrojené síly k vymáhání vnitrostátních zákonů. Místní protesty podle soudkyně nepředstavují nebezpečí vzpoury, ani ohrožení národní bezpečnosti a mohou je zvládnout běžné pořádkové síly.
Immergutová v dokumentu o 33 stranách uvedla, že případ se týká průniku tří základních demokratických principů: vztahu mezi federální vládou a státy, mezi armádou a vnitrostátními donucovacími orgány a rovnováhy mocí mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí.
„Zda se rozhodneme řídit se tím, co ústava nařizuje v souvislosti s těmito třemi vztahy, je jádrem toho, co znamená žít v právním státě ve Spojených státech,“ napsala soudkyně podle AP
Obecně má prezident podle soudkyně velkou míru pravomocí ohledně nasazení jednotek Národní gardy v situacích, kdy běžné donucovací orgány nejsou schopny zajistit dodržování zákonů, ale v Portlandu tomu tak nebylo. Žalobci byli schopni prokázat, že demonstrace u imigračních zařízení nebyly v dnech nebo týdnech předcházejících prezidentovu nařízení výrazně násilné ani rušivé, ale celkově byly protesty malé a bezproblémové.
Podle představitelů Oregonu je Trumpův popis situace v Portlandu „absurdní“
Prezident Trump oznámil 27. září, že schválil vyslání jednotek do „válkou zpustošeného“ Portlandu, největšího města v Oregonu. Ministerstvo obrany uvedlo, že na šedesát dní vyšle 200 členů oregonské Národní gardy, aby chránili federální majetek v místech, kde probíhají nebo pravděpodobně proběhnou protesty.
Představitelé státu Oregon uvedli, že Trumpův popis situace je absurdní. U budovy Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se konaly noční protesty, kterých se v posledních týdnech před prezidentovým oznámením obvykle účastnilo několik desítek lidí. Větší dav se sešel jen 28. září, po Trumpově oznámení. Portlandská policie zatkla dva lidi za napadení. Poklidný pochod téhož dne přilákal do centra města tisíce lidí a nikdo nebyl zatčen, uvedla policie, která zasahuje do protestů pouze v případech vandalismu či trestné činnosti.
Republikánský prezident v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím nasadil nebo pohrozil nasazením vojáků v několika amerických městech, zejména v těch vedených demokraty, včetně Los Angeles, Washingtonu, Chicaga a Memphisu.
Minulý měsíc federální soudce rozhodl, že Trumpovo nasazení asi 4700 vojáků Národní gardy a námořní pěchoty v Los Angeles bylo nezákonné, ale povolil 300 zbývajícím vojákům ve městě zůstat, pokud nebudou vymáhat civilní zákony, připomněla AP.
Trump vyslal federální síly do Portlandu i v roce 2020
Trump vyslal federální síly do Portlandu navzdory námitkám místních a státních představitelů v roce 2020 během dlouhotrvajících protestů za rasovou spravedlnost po zabití George Floyda policií v Minneapolisu. Administrativa vyslala stovky agentů za deklarovaným účelem ochrany federální soudní budovy a dalšího federálního majetku před vandalismem. Toto nasazení znepřátelilo demonstranty a vyvolalo noční střety. Federální policisté stříleli gumové projektily a používali slzný plyn. Virální videa zachycovala federální policisty, jak zatýkají lidi a nahánějí je do neoznačených vozidel.
Zpráva generálního inspektora ministerstva vnitřní bezpečnosti zjistila, že ačkoli federální vláda měla zákonnou pravomoc k nasazení policistů, mnoha z nich chyběl výcvik a vybavení potřebné pro danou misi. Vláda letos souhlasila s urovnáním žaloby na nepřiměřené použití síly, kterou podala Americká unie občanských práv, a to vyplacením odškodnění několika žalobcům za jejich zranění, dodala AP.