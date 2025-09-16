Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém státě Tennessee. Jejich úkolem prý bude potírat kriminalitu. Opatření mají být stejná jako ta, která již šéf Bílého domu uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu, napsala agentura AP. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.
Trump potvrdil vyslání Národní gardy do Memphisu. Zvažuje i další města
Trump oznámil krok při návštěvě republikánského guvernéra Tennessee Billa Leeho v Oválné pracovně. Zásah v Memphisu označil za „kopii našich mimořádně úspěšných opatření“ ve Washingtonu.
V srpnu, když Trump oznámil vyslání gardy do Washingtonu, sliboval vymýtit v hlavním městě USA bezdomovectví a zatknout místní zločince. Ve Washingtonu nyní hlídkuje více než 2 tisíce vojáků. Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal 4 tisíce příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.
Kromě jednotek Národní gardy se do akce v Memphisu zapojí i představitelé několika federálních agentur, včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Agentury pro potírání narkotik (DEA) či Úřadu pro imigraci a cla. „Posíláme tam teď velkou sílu,“ prohlásil Trump.
Bílý dům se odvolává na vyšší kriminalitu
Krátce před Trumpovým oznámením Bílý dům na sociálních sítích napsal, že celková míra kriminality v Memphisu je „nadprůměrně vysoká“. Učinil tak navzdory tomu, že memphiská policie nedávno oznámila, že celková kriminalita dosáhla 25letého minima. Navzdory celkovému poklesu se nicméně Memphis již roky potýká s násilím spojeným se střelnými zbraněmi, připomíná AP.
Trump poprvé naznačil, že vyšle Národní gardu do Memphisu, už v pátek. Čelil přitom kritice demokratického starosty tohoto většinově černošského města Paula Younga. „O Národní gardu jsem nepožádal a nemyslím si, že je to cesta ke snížení kriminality,“ uvedl v pátek Young. Připustil však, že jeho město se příliš často umísťuje na nelichotivých místech statistik trestné činnosti.
„Chicago bude pravděpodobně další,“ řekl Trump s tím, že zásah tam nebude okamžitý. Podle AP zde Trumpova administrativa naráží na silný odpor ze strany demokratického guvernéra Illinois J.B. Pritzkera a dalších místních představitelů.
Mezi dalšími městy, kde je zvažován blíže neupřesněný bezpečnostní zásah, zmínil Trump St. Louis a Baltimore.