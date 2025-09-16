Trump potvrdil vyslání Národní gardy do Memphisu. Zvažuje i další města


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém státě Tennessee. Jejich úkolem prý bude potírat kriminalitu. Opatření mají být stejná jako ta, která již šéf Bílého domu uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu, napsala agentura AP. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.

Trump oznámil krok při návštěvě republikánského guvernéra Tennessee Billa Leeho v Oválné pracovně. Zásah v Memphisu označil za „kopii našich mimořádně úspěšných opatření“ ve Washingtonu.

V srpnu, když Trump oznámil vyslání gardy do Washingtonu, sliboval vymýtit v hlavním městě USA bezdomovectví a zatknout místní zločince. Ve Washingtonu nyní hlídkuje více než 2 tisíce vojáků. Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal 4 tisíce příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.

Ilustrační foto – Příslušníci americké Národní gardy

Kromě jednotek Národní gardy se do akce v Memphisu zapojí i představitelé několika federálních agentur, včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Agentury pro potírání narkotik (DEA) či Úřadu pro imigraci a cla. „Posíláme tam teď velkou sílu,“ prohlásil Trump.

Demonstrace ve Washingtonu kvůli nasazení Národní gardy

Bílý dům se odvolává na vyšší kriminalitu

Krátce před Trumpovým oznámením Bílý dům na sociálních sítích napsal, že celková míra kriminality v Memphisu je „nadprůměrně vysoká“. Učinil tak navzdory tomu, že memphiská policie nedávno oznámila, že celková kriminalita dosáhla 25letého minima. Navzdory celkovému poklesu se nicméně Memphis již roky potýká s násilím spojeným se střelnými zbraněmi, připomíná AP.

Trump poprvé naznačil, že vyšle Národní gardu do Memphisu, už v pátek. Čelil přitom kritice demokratického starosty tohoto většinově černošského města Paula Younga. „O Národní gardu jsem nepožádal a nemyslím si, že je to cesta ke snížení kriminality,“ uvedl v pátek Young. Připustil však, že jeho město se příliš často umísťuje na nelichotivých místech statistik trestné činnosti.

Národní garda v Los Angeles

„Chicago bude pravděpodobně další,“ řekl Trump s tím, že zásah tam nebude okamžitý. Podle AP zde Trumpova administrativa naráží na silný odpor ze strany demokratického guvernéra Illinois J.B. Pritzkera a dalších místních představitelů.

Mezi dalšími městy, kde je zvažován blíže neupřesněný bezpečnostní zásah, zmínil Trump St. Louis a Baltimore.

Příslušníci Národní gardy ve Washingtonu na snímku z 21. srpna
