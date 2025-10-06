Kvůli hlášení o spatření dronu v blízkosti letiště v norském Oslu bylo letiště v ranních hodinách dočasně uzavřeno pro přílety. Provoz už byl obnoven, informovala agentura NTB.
Kvůli dronu byl dočasně omezen provoz letiště v Oslu
Několik příletů bylo odloženo nebo odkloněno poté, co policie kolem půlnoci obdržela hlášení, že pilot letounu společnosti Norwegian Air při přistávacím manévru nabyl dojmu, že spatřil tři až pět dronů, uvedla NTB s odvoláním na policii.
Zprávu o výskytu dronů se však zatím nepodařilo potvrdit a letiště obnovilo provoz v plném rozsahu, píše dále agentura.
V posledních týdnech bezpilotní letouny a narušení vzdušného prostoru způsobily chaos v letovém provozu v několika evropských metropolích, včetně Kodaně, Mnichova nebo právě Osla. Minulý pátek nahlásil drony na pražském letišti anonym, policie to vyšetřuje jako šíření poplašné zprávy.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová ke konci září poukázala na možnou souvislost incidentu na kodaňském letišti s předchozím přeletem ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska. Někteří evropští bezpečnostní představitelé tyto incidenty považují za testování reakcí NATO ze strany Moskvy.