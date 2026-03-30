Komunální volby v Srbsku provázelo násilí. Vučić oznámil vítězství před sečtením hlasů

Nedělní komunální volby v Srbsku provázelo násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí, které postavilo vlastní kandidátky, informovala agentura AFP. Vučić ještě před vyhlášením oficiálních výsledků, které se očekává v pondělí, oznámil vítězství své strany ve všech deseti okresech, v nichž se hlasovalo.
Ačkoliv mělo možnost hlasovat jen 3,8 procenta voličů, tedy 250 tisíc z 6,5 milionu registrovaných, byly tyto volby považovány za měření sil opozičního studentského hnutí, které postavilo vlastní kandidátky, a vlády Vučiče, který je v Srbsku u moci od roku 2012.
„Děkuji Srbsku za tuto obrovskou důvěru. Šlo o pro nás obtížné okresy,“ prohlásil v neděli Vučić na tiskové konferenci, kde pouhé dvě hodiny po uzavření volebních místností vyhlásil vítězství „10:0“ nad studentským hnutím a opozicí. Oficiální výsledky má zveřejnit volební komise v pondělí. Hlasování se uskutečnilo v deseti okresech, převážně v centrálním Srbsku.
Podle čísel prezentovaných Vučičem získala jeho Srbská pokroková strana (SNS) mezi 49 a 72 procenty hlasů. Studentské hnutí v několika obcích překročilo hranici čtyřiceti procent. Podle stanice RTS byla volební účast vysoká, pohybovala se mezi 53 a 78 procenty.
Studentské hnutí vzniklo po tragédii na nádraží ve městě Novi Sad v listopadu 2024, kdy se zřítil přístřešek a zahynulo šestnáct lidí. Od té doby studenti pravidelně protestují proti Vučičově vládě, kterou viní z korupce a autoritářství, a požadují předčasné parlamentní volby.
Násilí během voleb
Během voleb byly hlášeny incidenty například ve městech Bajina Bašta, Bor a Kula, a to v okolí volebních místností i před sídly SNS. Podle médií a nevládní organizace CRTA se odehrály často ve chvíli, kdy se pozorovatelé studentského hnutí snažili prověřit podezření z volebních nesrovnalosti. Obě strany se navzájem obvinily z násilí.
Studentské hnutí uvedlo, že v Boru byli dva členové jejich monitorovacího týmu napadeni pepřovým sprejem a následně zraněni útočníky. Další členové byli napadeni později při pokusu natočit „podezřelé chování“ příznivců SNS. Další incident se odehrál v Kule, kde maskovaní muži ozbrojení pálkami napadli skupinu odpůrců. Ti se bránili házením kamenů.
Organizace CRTA v prohlášení odsoudila „teror vůči voličům“, fyzické útoky a zastrašování. Upozornila také na nesrovnalosti, například organizované přesuny voličů a porušování tajnosti hlasování. Podle serveru Revolt byli v Boru napadeni také novináři a aktivisté. Jeden z novinářů utrpěl vážná zranění hlavy.
SNS naopak obvinila studentské aktivisty z obtěžování, provokací a vyhrožování občanům. Policie oznámila zadržení čtyř osob podezřelých z napadení příznivce SNS.