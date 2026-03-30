Komunální volby v Srbsku provázelo násilí. Vučić oznámil vítězství před sečtením hlasů


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Nedělní komunální volby v Srbsku provázelo násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí, které postavilo vlastní kandidátky, informovala agentura AFP. Vučić ještě před vyhlášením oficiálních výsledků, které se očekává v pondělí, oznámil vítězství své strany ve všech deseti okresech, v nichž se hlasovalo.

Ačkoliv mělo možnost hlasovat jen 3,8 procenta voličů, tedy 250 tisíc z 6,5 milionu registrovaných, byly tyto volby považovány za měření sil opozičního studentského hnutí, které postavilo vlastní kandidátky, a vlády Vučiče, který je v Srbsku u moci od roku 2012.

„Děkuji Srbsku za tuto obrovskou důvěru. Šlo o pro nás obtížné okresy,“ prohlásil v neděli Vučić na tiskové konferenci, kde pouhé dvě hodiny po uzavření volebních místností vyhlásil vítězství „10:0“ nad studentským hnutím a opozicí. Oficiální výsledky má zveřejnit volební komise v pondělí. Hlasování se uskutečnilo v deseti okresech, převážně v centrálním Srbsku.

Podle čísel prezentovaných Vučičem získala jeho Srbská pokroková strana (SNS) mezi 49 a 72 procenty hlasů. Studentské hnutí v několika obcích překročilo hranici čtyřiceti procent. Podle stanice RTS byla volební účast vysoká, pohybovala se mezi 53 a 78 procenty.

Studentské hnutí vzniklo po tragédii na nádraží ve městě Novi Sad v listopadu 2024, kdy se zřítil přístřešek a zahynulo šestnáct lidí. Od té doby studenti pravidelně protestují proti Vučičově vládě, kterou viní z korupce a autoritářství, a požadují předčasné parlamentní volby.

Násilí během voleb

Během voleb byly hlášeny incidenty například ve městech Bajina Bašta, Bor a Kula, a to v okolí volebních místností i před sídly SNS. Podle médií a nevládní organizace CRTA se odehrály často ve chvíli, kdy se pozorovatelé studentského hnutí snažili prověřit podezření z volebních nesrovnalosti. Obě strany se navzájem obvinily z násilí.

Studentské hnutí uvedlo, že v Boru byli dva členové jejich monitorovacího týmu napadeni pepřovým sprejem a následně zraněni útočníky. Další členové byli napadeni později při pokusu natočit „podezřelé chování“ příznivců SNS. Další incident se odehrál v Kule, kde maskovaní muži ozbrojení pálkami napadli skupinu odpůrců. Ti se bránili házením kamenů.

Organizace CRTA v prohlášení odsoudila „teror vůči voličům“, fyzické útoky a zastrašování. Upozornila také na nesrovnalosti, například organizované přesuny voličů a porušování tajnosti hlasování. Podle serveru Revolt byli v Boru napadeni také novináři a aktivisté. Jeden z novinářů utrpěl vážná zranění hlavy.

SNS naopak obvinila studentské aktivisty z obtěžování, provokací a vyhrožování občanům. Policie oznámila zadržení čtyř osob podezřelých z napadení příznivce SNS.

Ruské úřady tvrdí, že jeden člověk zemřel a osm utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na město Taganrog, kde se nachází letecký závod, který opravuje ruská letadla. Podle obyvatel města v jihoruské Rostovské oblasti šlo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to telegramový kanál Astra. Kyjev, který se ruské agresi brání od února 2022, hlásí ruský dronový útok na Černihiv.
Nedělní komunální volby v Srbsku provázelo násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí, které postavilo vlastní kandidátky, informovala agentura AFP. Vučić ještě před vyhlášením oficiálních výsledků, které se očekává v pondělí, oznámil vítězství své strany ve všech deseti okresech, v nichž se hlasovalo.
Seznam mezinárodně chráněných zvířat podle Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) se rozšíří o čtyřicet druhů, informuje agentura AFP. Patří mezi ně například i sovice sněžní, což je druh, který proslavila sova Harryho Pottera Hedvika.
V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
Druhá největší ekonomika světa, Čína, se z globální výrobny stává postupně také obchodní a technologickou velmocí. Tohoto boomu využívají i čeští zákazníci. Z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad České televize Bilance vyplývá mimo jiné to, že 65 procent dotázaných někdy nakoupilo přes čínský internetový obchod a čínskou elektroniku využívá 57 procent lidí.
Rusko kvůli nedostatku vojáků pro svou válku proti Ukrajině verbuje už i studenty vysokých škol a univerzit. Armádní náboráři si vybírají období zkoušek, přičemž míří na studenty se špatným prospěchem. Ti mají pracovat jako operátoři dronů mimo frontu, což se však podle právníků nakonec stát nemusí. Podle expertů celá záležitost ukazuje, že Kreml stále nechce v rusko-ukrajinském konfliktu ustoupit ze svých cílů a preferuje vojenské vítězství před diplomatickým řešením.
Maďarský premiér Viktor Orbán usiluje o další čtyři roky v čele vlády. Ve funkci je nepřetržitě od roku 2010, tedy posledních šestnáct let. Vybrané ekonomické a společenské ukazatele z tohoto období naznačují, že zatímco v hospodářské oblasti Maďarsko v rámci regionu výrazně nevybočuje, míra svobody médií a svobody v zemi obecně se v porovnání se sousedy téměř neustále zhoršuje.
Válka v Íránu dostává asijské státy do první linie energetické krize. Až devadesát procent ropy z Perského zálivu míří právě do Asie, přičemž největším odběratelem je Čína, která přijímá skoro čtyřicet procent. I tam rostou maloobchodní ceny, přestože země si v posledních letech vytvářela rozsáhlé strategické rezervy.
