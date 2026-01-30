Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení

Vládnoucí junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany, zrušila také právní rámec upravující jejich činnost. Podle agentury Reuters je rozhodnutí armády nejnovějším krokem k posílení kontroly po pozastavení politických aktivit, které v zemi vyvolal převrat v roce 2022.
Dekret rozpouští všechny politické strany a politická uskupení, jejichž veškerý majetek bude převeden na stát. Zákon, který ruší stanovy a upravuje financování stran a postavení vůdce opozice, bude předložen současné přechodné radě.
Ministr vnitra Émile Zerbo prohlásil, že krok je součástí širšího úsilí o „obnovu státu“. Bez důkazů tvrdí, že v systému více stran prý „vládlo velké zneužívání a nefunkčnost“. Vládní přezkum údajně zjistil, že vznikání nových politických stran stálo za rozdělením a oslabením sociální soudržnosti, uvedl dále. Země měla před pučem 100 registrovaných politických stran, z nichž 15 mělo po volbách v roce 2020 zastoupení v parlamentu.
V Burkina Fasu od září 2022 vládne autoritářská junta Ibrahima Traorého, který prosazuje protizápadní politiku, odpoutává zemi od někdejšího koloniálního vládce Francie a naopak posiluje vztahy s Ruskem. Západoafrická země se od roku 2015 potýká s útoky islamistických radikálů s vazbami na teroristické organizace al-Káida a Islámský stát, které za posledních deset let v oblasti subsaharské Afriky zabily tisíce lidí a vyhnaly z domovů miliony dalších.