Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vládnoucí junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany, zrušila také právní rámec upravující jejich činnost. Podle agentury Reuters je rozhodnutí armády nejnovějším krokem k posílení kontroly po pozastavení politických aktivit, které v zemi vyvolal převrat v roce 2022.

Dekret rozpouští všechny politické strany a politická uskupení, jejichž veškerý majetek bude převeden na stát. Zákon, který ruší stanovy a upravuje financování stran a postavení vůdce opozice, bude předložen současné přechodné radě.

Část ruských žoldáků se z Burkina Fasa přesunula do Kurské oblasti, tvrdí velitel
Vůdce junty Burkina Fasa Ibrahim Traoré s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na rusko-africkém summitu v Petrohradu (červenec 2023)

Ministr vnitra Émile Zerbo prohlásil, že krok je součástí širšího úsilí o „obnovu státu“. Bez důkazů tvrdí, že v systému více stran prý „vládlo velké zneužívání a nefunkčnost“. Vládní přezkum údajně zjistil, že vznikání nových politických stran stálo za rozdělením a oslabením sociální soudržnosti, uvedl dále. Země měla před pučem 100 registrovaných politických stran, z nichž 15 mělo po volbách v roce 2020 zastoupení v parlamentu.

V Burkina Fasu od září 2022 vládne autoritářská junta Ibrahima Traorého, který prosazuje protizápadní politiku, odpoutává zemi od někdejšího koloniálního vládce Francie a naopak posiluje vztahy s Ruskem. Západoafrická země se od roku 2015 potýká s útoky islamistických radikálů s vazbami na teroristické organizace al-Káida a Islámský stát, které za posledních deset let v oblasti subsaharské Afriky zabily tisíce lidí a vyhnaly z domovů miliony dalších.

Prioritou je bezpečnost, ne volby, prohlásil šéf junty v Burkina Fasu rok po puči
Podporovatelé junty na demonstraci ve městě Ouagadougou

Výběr redakce

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec

Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec

před 4 hhodinami
Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

před 4 hhodinami
Sníh zkomplikoval dopravu

Sníh zkomplikoval dopravu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

Venezuela přijala zákon o privatizaci ropného sektoru. Ten soukromým společnostem mimo jiné slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů. Napsala to agentura AP, podle níž se tím „zvrátil jeden z principů samozvaného socialistického hnutí panujícího v zemi už přes dvě dekády“. Americká administrativa souběžně s tím uvolnila velkou část sankcí dříve uvalených na venezuelský ropný průmysl.
včeraAktualizovánopřed 34 mminutami

Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení

Vládnoucí junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany, zrušila také právní rámec upravující jejich činnost. Podle agentury Reuters je rozhodnutí armády nejnovějším krokem k posílení kontroly po pozastavení politických aktivit, které v zemi vyvolal převrat v roce 2022.
před 1 hhodinou

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že šéf Kremlu Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus dvacet stupňů Celsia.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Ministři zahraničí EU se shodli na zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dříve schválili uvalení dalších sankcí na íránské představitele a subjekty, uvedlo české zastoupení při Evropské unii. V Bruselu hovořili také o situaci na Ukrajině, v souvislosti s tím podle Kallasové přidali Rusko na seznam zemí podezřelých z praní špinavých peněz. Česko zastupoval ministr Petr Macinka (Motoristé).
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného teroristickým hnutím Hamás, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců, napsal izraelský deník Ha'arec. Židovský stát dosud počty, které resort každý den aktualizuje, odmítal. Mnozí mezinárodní experti i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.
před 4 hhodinami

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 4 hhodinami

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
před 5 hhodinami

Vymřely. Vědci popsali, co se stalo s ježovkami u Kanárských ostrovů

Úplné vyhynutí. To je něco, co se děje s ježovkami, které laici označují i jako mořské ježky, v moři kolem Kanárských ostrovů. Podle vědců navíc existují náznaky, že by tento problém mohl být ještě mnohem rozšířenější.
před 8 hhodinami
Načítání...