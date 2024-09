Část ruských žoldáků se z Burkina Fasa přesunula do Kurské oblasti, tvrdí velitel

Část ruských žoldáků, kteří v Burkina Fasu podporují tamní vojenskou juntu, se kvůli ukrajinské operaci v ruské Kurské oblasti stáhla do ruského pohraničí. S odkazem na vyjádření velitele žoldáků v africké zemi Viktora Jermolajeva pro agenturu AFP to píše web The Moscow Times. Podle zdrojů AFP se do Ruska přesunula z Burkina Fasa asi třetina žoldáků.

V Burkina Fasu působí paramilitární jednotka známá jako Medvědi či Medvědí brigáda, která je jednou z několika takových ruských skupin fungujících v Africe pod souhrnným označením Africký sbor. Jde o nástupce wagnerovců, tedy žoldnéřů z Wagnerovy skupiny, jejíž bývalý šéf Jevgenij Prigožin zemřel při pádu letadla loni v srpnu. Zatímco Wagnerova skupina byla oficiálně soukromou armádou, i když byla napojená na ruský stát, Africký sbor spadá přímo pod ruské ministerstvo obrany, vysvětluje magazín Foreign Affairs. Telegramový kanál Medvědů minulý týden uvedl, že jednotka se „kvůli nedávným událostem“ vrací na Ruskem okupovaný ukrajinský poloostrov Krym, kde sídlí, píší The Moscow Times. Jermolajev agentuře AFP řekl, že se on sám nyní nachází v Rusku, ale odmítl sdělit, kolik příslušníků brigády se do Kurské oblasti přesunulo. Zdroj ze západních bezpečnostních kruhů agentuře AFP řekl, že Burkina Faso opustilo asi sto bojovníků polovojenské jednotky. Jermolajev uvedl, že před ukrajinskou operací v Kurské oblasti měla Medvědí brigáda v Burkina Fasu kolem tří set ozbrojenců.