Jste Ficova prodloužená ruka, osočil Korčok Pellegriniho. Ten kontroval slovy o pochlebování zahraničí

Oba finalisté voleb nového slovenského prezidenta, exministr zahraničí Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini, se vůči sobě silně vymezili už v první společné debatě po sobotním prvním kole voleb hlavy státu. Zatímco Korčok kritizoval svého soupeře za vazby na premiéra Roberta Fica, Pellegrini obviňoval exministra z pochlebování zahraničí. Oba politici si skákali do řeči a Korčok se opakovaně nenechal přerušit moderátorkou. Pellegrini v souvislosti s válkou na Ukrajině řekl, že český prezident Petr Pavel by rád bojoval.

Ve prospěch Pellegriniho se po prvním kole prezidentských voleb začali výrazněji angažovat nejen jeho straničtí kolegové, ale i někteří další vládní politici. Korčoka označili za válečného štváče a osobu, která by z pozice hlavy státu pracovala na pádu nynější vlády a mohla vyslat vojáky do války na Ukrajinu bránící se ruské invazi.

Když Pellegrini hovořil o tom, že by chtěl jako prezident chránit národně orientovanou a sociálně demokratickou vládu, Korčok mu oponoval, že by nebyl nezávislý. Kritizoval ho rovněž, že se staví do role zástupce lidu, ale ve středu letěl na mítink na východní Slovensko soukromým letadlem.

Pavel by rád bojoval, řekl o českém prezidentovi Pellegrini

Pellegrini v souvislosti s válkou na Ukrajině prohlásil, že český prezident Petr Pavel by rád bojoval. „Prezident je nejvyšším velitelem ozbrojených sil a nelze ho obejít. Dnes nemůžete věřit všemu, co řekne protikandidát. Nakonec pojede za panem Pavlem, který by jako bývalý generál rád bojoval," podotkl o Korčokovi Pellegrini.

Podle něj by se Korčok jako prezident mohl setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který by ho mohl žádat, že „bychom tam potřebovali vojáky, tak zkus přesvědčit doma, abychom my Francouzi v tom nebyli sami“. Macron dříve vyvolal rozruch prohlášením, že západní spojenci by neměli vylučovat vyslání vojáků na Ukrajinu.

„Jsem proti tomu, pokud by kohokoliv napadlo posílat slovenské vojáky a vojačky na Ukrajinu. Aliance není ve válce s Ruskem, Aliance je obranná, tedy brání vlastní území,“ reagoval Korčok.