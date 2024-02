Ministři zahraničí schválili vojenskou námořní misi EU v Rudém moři

Do mise, která má být převážně obranná a má se zaměřit na ochranu lodí projíždějících důležitou obchodní trasou v Rudém moři, by se mělo zapojit několik fregat a průzkumných letounů. Svojí výbavou se zapojí například Francie, Belgie nebo Dánsko.

Podle Obrovského se konkrétní podoba mise ještě dolaďuje, spuštění je oficialitou, která je spíše na papíře. O tom, kdy jednotlivé fregaty a letouny vyjedou do akce, rozhodne až přímo řecké velení mise ve městě Larissa. To by mělo nastat do několika týdnů, uvedl zpravodaj.

„Zapojení Česka do těchto misí bylo historicky na úrovni jednotlivců, kteří tam pracovali v určitých štábních rolích. Nemáme lodě, které bychom tam mohli poslat. Podobné mise ale podporujeme,“ prohlásil již dříve český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Další útok jemenských povstalců

O explozi v těsné blízkosti lodi Rubymar v noci na pondělí informovaly britská vojenská služba UKMTO a britská agentura pro námořní bezpečnost Ambrey. „Vojenské úřady uvedly, že posádka opustila palubu,“ uvedla UKMTO s tím, že posádka je v pořádku a loď shodila kotvy.

Raketový útok na plavidlo se odehrál 35 námořních mil od jemenského pobřeží, když částečně naložená loď směřovala ze Spojených arabských emirátů do Bulharska. Ambrey uvedla, že loď je registrovaná v Británii a má libanonského provozovatele.

K útoku se v pondělí ráno přihlásili jemenští hútíové. Jejich vojenský mluvčí Jahjá Saría uvedl, že plavidlo bylo „katastrofálně poškozeno“, zcela přerušilo plavbu a nyní „potenciálně hrozí, že se potopí“. „Během operace jsme se ujistili, že posádka bezpečně opustí loď,“ dodal.