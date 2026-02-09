„Jedno město – jedna fakulta“. Gruzínské reformy školství vyvolaly protesty

Gruzínská vláda oznámila sloučení dvou nejvýznamnějších vysokých škol v zemi. Toto překvapivé rozhodnutí vyvolalo v Tbilisi protesty studentů a profesorů, kteří se obávají o budoucnost obou institucí. Sloučení univerzit zapadá do reforem vysokého školství oznámených ještě v minulém roce – zahrnuje například model „jedno město – jedna fakulta“. Odpůrci změn mluví o zvýšení státní kontroly spojené se snížením počtu profesorů kritických vůči vládě.
Gruzínský ministr školství Givi Mikanadze na konci ledna oznámil sloučení dvou nejvýznamnějších vysokých škol v zemi – Tbiliské státní univerzity Ivane Džavachišviliho (TSU) a Gruzínské technické univerzity (GTU).
„Pro TSU to bude impulsem, aby se stala předním centrem akademického a vědeckého rozvoje v regionu a výrazně zlepšila své postavení v mezinárodních žebříčcích,“ prohlásil Mikanadze.
Členové vládnoucí strany Gruzínský sen rozhodnutí ministra ocenili. Poslanci míní, že sloučení zefektivní vysokoškolské vzdělávání a bude lépe odpovídat potřebám trhu práce.
Šok pro akademickou obec i širokou veřejnost
U veřejnosti však vládní rozhodnutí vyvolalo kritiku – prohlášení ministra se stalo jedním z nejdiskutovanějších témat na gruzínských sociálních sítích. Šok byl umocněn také skutečností, že se studenti a profesoři, stejně jako zbytek společnosti, o rozhodnutí poprvé dozvěděli ze zpráv, píše kavkazský server OC Media.
Podle ministra Mikanadzeho probíhala před samotným oznámením o spojení univerzit konzultace s rektory obou institucí. To potvrdil i šéf GTU David Gurgenidze s tím, že diskuze k této otázce trvaly celý rok, o konečném rozhodnutí se však měl dozvědět až den před ministrovým brífinkem.
Vedení ani jedné z univerzit se veřejně proti rozhodnutí vlády nevyjádřilo. Minulý čtvrtek však studenti obou institucí zorganizovali protesty – a připojili se k nim i někteří profesoři.
„Ministerstvo nemůže rozhodovat o tom, co by univerzita měla dělat,“ zaznělo na protestu od studenta historie na TSU Luky Khizadzeho. „Jak může ministr Givi Michanadze jen tak něco říct a očekávat, že ho poslechneme? Na našem názoru mu nezáleží – neptá se nás, neschází se se studenty ani s přednášejícími,“ dodal.
„Neslyšeli jsme, na základě čeho bylo sloučení založeno – na jakých datech, čí to byl nápad nebo kdo byli odborníci (kteří na této otázce pracovali),“ řekla serveru OC Media docentka TSU Manana Phkhakadzeová.
Proces reorganizace univerzit
Několik demonstrujících vyjádřilo obavy, že chystaný krok naruší identitu obou institucí. Tato obava byla obzvláště patrná mezi protestující patřícím ke GTU. Ačkoli podrobnosti o tom, jak bude sloučení probíhat, zůstávají nejasné, Mikanadzeho prohlášení naznačilo, že obě instituce budou sjednoceny pod názvem TSU.
„Je nemožné vymazat historii takové instituce (…). Polovinu Gruzie vybudovali studenti GTU a každý ví, jak cenná tato univerzita pro zemi je,“ řekl OC Media student práv Ketavan Khomeriki.
Podle Mikanadzeho budou změny, které poskytnou legislativní rámec pro sloučení univerzit, v parlamentu projednávány urychleně. Ministr to vysvětlil blížícím se termínem zápisu pro budoucí i stávající studenty.
Ministr školství dodal, že bude zřízena dočasná správní rada a dojde ke jmenování úřadujícího rektora a jeho zástupců, kteří budou dohlížet na proces reorganizace. „Tito lidé provedou reorganizaci nezávisle,“ tvrdí Mikanadze s tím, že proces bude respektovat autonomii univerzit v zemi.
Školská reforma
Ministr školství uvedl, že změna bude provedena v rámci probíhající reformy vysokoškolského vzdělávání založené na „srovnávací analýze akademických programů, výzkumných oblastí a fungování státních univerzit“.
Reforma vysokého školství byla v Gruzii oznámena už v říjnu loňského roku, kdy se okamžitě stala předmětem veřejné debaty. Schválena pak byla v prosinci. Zahrnuje mimo jiné kompletní revizi současného systému financování univerzit založeného na grantech, který má nahradit modelem státních zakázek.
Premiér Irakli Kobachidze se v rámci reformy chce zaměřit také na, jak tomu říká, „problém zahraničních studentů na státních univerzitách“. Argumentoval, že „státní univerzity by se měly plně orientovat na plnění státních cílů“ a „musí přijímat zahraniční studenty pouze ve výjimečných případech stanovených zákonem“.
„Jedno město – jedna fakulta“
Vláda chce zároveň zavést model „jedno město – jedna fakulta“, který by zahrnoval přerozdělení fakult mezi univerzity tak, aby se zabránilo tomu, co úřady nazývají „duplicitními fakultami“ na různých státních univerzitách ve stejném městě. Vláda vysvětlila tuto iniciativu jako snahu soustředit zdroje na nejsilnější obory v rámci každé univerzity.
Zmíněný model podle gruzínského serveru Civil Georgia (CG) představuje přímou hrozbu pro autonomii institucí. Odnímá univerzitám možnost definovat si vlastní akademický profil a stanovovat strategické směry, píše server.
Tato vládní politika fakticky nahrazuje akademické posuzování centralizovaným plánováním, což narušuje zdravou soutěž mezi institucemi či brzdí mezioborovou spolupráci a výzkum, dodává CG.
Také odpůrci vládních záměrů po oznámení vysokoškolských reforem uváděli, že změny zvýší státní kontrolu – mimo jiné snížením počtu profesorů kritických vůči vládě.
Premiér Kobachidze již dříve kritizoval opozičně smýšlející profesory TSU a spojoval je s bývalou vládou strany Sjednocené národní hnutí (UNM), kterou jeho Gruzínský sen ostře kritizuje.
„Změny se dějí proto, aby se snížil počet studentů, (aby politici) vyhnali profesory a nechali pouze loajální zaměstnance, kteří zastávají ideologii (vlády),“ řekl OC Media docentka Phkhakadzeová.
Ministr školství tvrdí, že sloučení nepovede ani ke snížení kvót pro přijímání studentů, ani k propouštění akademických pracovníků.
Gruzínský parlament už vedle toho stihl schválit novely zákonů o základním a středním školství. Ty ruší například stávající postup pro přípravu a schvalování učebnic pro žáky.
Pokračující demonstrace
Tamní úřady se v poslední době kromě škol zaměřily také na mezinárodní financování, nad nímž chce mít vláda větší dohled. Stejně jako v minulosti se vládnoucí Gruzínský sen zaštituje snahou zamezit „revolučním procesům“ v zemi, které chtějí podle vlády podporovat právě zahraniční dárci. Pod stále větším tlakem se nacházejí rovněž nezávislá média a politické strany.
I přes utužování tamního režimu protesty Gruzínců obecně nepolevují. V lednu se v Tbilisi například konala manifestace za novinářku Mziu Amaghlobeliovou, která byla začátkem loňského roku zatčena a později odsouzena ke dvěma letům vězení za to, že uhodila policejního šéfa. Její soudní proces a rozsudek jsou obecně považovány za politicky motivované, napsal CG.