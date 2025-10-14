Izraelští vojáci ve městě Gaza pálili proti několika lidem, kteří se podle nich navzdory varování blížili k jejich jednotkám, tvrdí na X Izraelské obranné síly (IDF). Agentura Reuters s odvoláním na zdravotnické zdroje napsala o šesti mrtvých, al-Džazíra o pěti. Dle agentury WAFA šlo o Palestince, kteří se snažili dostat ke svým domovům, jež dříve museli opustit. V Pásmu Gazy od pátku platí příměří.
Izraelské jednotky v Gaze i přes příměří zabily několik lidí
Podle IDF dotyční ve čtvrti Šudžáija jasně porušili stanovenou dohodu, když v severní části pásma překročili „žlutou linii“, za kterou se armáda v rámci příměří stáhla. Výzvy, aby se vzdálili, údajně ignorovali. Obyvatele obranné síly na X vyzvaly, aby se od vojáků drželi dál.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Posledních dvacet živých rukojmí bylo v rámci nového příměří propuštěno v pondělí ráno. V Pásmu Gazy nadále zůstávají těla 24 lidí.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 869 Palestinců a dalších 170 105 jich bylo zraněno. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí byli civilisté. Přibližně 9500 osob je v Pásmu Gazy nadále pohřešováno.